經濟部旁千坪角地‧鋼骨制震豪邸‧60-70坪

自台北市啟動中正區為樞紐的旗艦級都更「西區門戶計畫」後，不僅北車周邊商辦大案齊發，歷來作為優質文教與住宅區象徵的城南生活圈，也連袂揮進捷運萬大線、南門市場原址重建以及中正橋改建等多項重點工程，讓藝文薈萃的城南區，從街道景觀到生活機能再度跳躍式升級。盱衡中正區全境，顯見以博愛特區為中心點的輻散型活化發展，並運用城內、城南雙引擎驅動首都二次繁榮。

攜此建設紅利及城市遠景，新光人壽挾碧湖天和傑仕堡系列的厚實房地開發經驗，於2022年329檔期前夕，推出重磅力作『新光人壽總統傑仕堡』，以鐫刻時代地標之氣勢，插旗博愛特區南側精華土地。本案位於經濟部旁，暢擁1,455坪大基地、重慶南路三段燙金正門牌、2公里樹海首席以及逾1.5公頃官舍古蹟的人文濃蔭等多重優勢。加上周邊府院機關林立，是台北市近十年極罕見集「權、貴、雅」於一身的豪宅推案。

經濟部旁「千坪角地」 雙面臨路優勢、三大道匯聚

中正區指標建案『新光人壽總統傑仕堡』總銷逾140億，全案共108戶、採60至70坪均質規劃。17至21層、地下3層SC制震雙塔式建築，由國內營造龍頭之一的「互助營造」施工，101高樓專家「永峻工程」負責結構設計；全社區採城堡式外牆圍合，飯店型私人迴車道直抵住家，是隱私性、安全性、尊榮性都推向頂規的設計。

隨市區精華土地開發罄盡，以及《國有財產法》公布修正後，載明不得標售1,650平方公尺（約499坪）以上國有土地，都會蛋黃區千坪以上素地已近絕版。就台北市來看，近五年基地逾1,000坪的推案僅30個，其中超過1,400坪者更稀缺，含『新光人壽總統傑仕堡』在內僅12案。此回新光人壽年度大案，1,455坪大基地輪廓方整且為零地主戶純住，環境上除了緊鄰經濟部的優勢和重慶南路林蔭大道美景，更鑲嵌在重慶南路三段、福州街兩要道所圍的精華角地，和平西路也在此交匯，舉凡地段稀缺性與增值性皆屬近年來罕見，是層峰買家不容錯過的世紀之藏。

本案坐擁重慶南路三段燙金正門牌以及首席樹海美景。(圖/新光傑仕堡提供)

建設利多釋出 重慶南路地段價值再升級

中正區自日治時期以來，始終保持其政治、經濟、金融與文化中樞的優勢地位，『新光人壽總統傑仕堡』所在的重慶南路三段，隸屬城南生活圈，不僅藝文薈萃、生活機能臻全、境內交通幹道經緯如織，博物館密度亦居全市之冠，加上緊鄰2.4萬坪植物園、3.6萬坪中正河濱公園，一直以來都是高資產族群與名人雅士慕求的優質住宅環境。

本案緊鄰經濟部，且為重慶南路三段、福州街所圍的角地，和平西路也在此交匯。(圖/新光傑仕堡提供)

地段價值升級上，則表現在交通利多。首先2019年中正橋改建計畫啟動，重慶南路三段高架橋引道也隨之拆除，路段整飭讓重慶南路蛻變為全平面道路，加上以人為本的設計和延續北端樹海景觀，大幅推高重慶南路三段價值。其次，動工已久的捷運萬大線（萬大樹林線一期）將在2025年竣工，其中和新南門市場大樓共構的捷運中正紀念堂站（LG01）與植物園站（LG02），皆鄰近本案基地，屆時隨萬大線通車，均可望再為周邊住宅推高一波補漲行情。

屢創佳績傑仕堡系列 特色選址DNA一脈嗣承

新光人壽數十年來經營地產開發有成，其中尤以特色選址的「傑仕堡系列」蔚為業界佳話（天母、信義、新板、臺中、見潭與水漾傑仕堡），前瞻市場眼光，讓每回傑仕堡推出都成功帶領區域起飛，屢創佳績。首度進駐國都的『新光人壽總統傑仕堡』，更是繼2009年「新光瑞安傑仕堡」後，暌違13年再度推出的住宅臻品。

佔地1,455坪的「新光人壽總統傑仕堡」，為北市蛋黃區罕見的千坪精華角地。(圖/新光傑仕堡提供)

以本案選址來看，除了比肩博愛特區的尊榮，還可徜徉城南豐富的歷史風情，以及日治時期官署與官舍建築的雅穆地景中。就基地南側為例，相距約300公尺處，一片由福州街、牯嶺街、和平西路圍成的街廓，為佔地超過1.5公頃（約4,500坪）的百年官舍建築群，宅院草木蓊鬱，參天老樹更交織成一片濃蔭街景，韻味極美。據此，擘劃『新光人壽總統傑仕堡』外觀的亞洲建築大師黃永洪還以此為藍本，將水平錯落的宅院，重新演繹成當代的「垂直官邸」雙塔式建築，呼應地域風貌。室內五星級公設亦如此，從門廳、閱覽室、宴會廳、泳池區等，大量擷取土地豐富的人文底蘊來打造，成就內外兼備，休休有容的一代豪宅。

「新光人壽總統傑仕堡」由建築大師黃永洪設計。(圖/新光傑仕堡提供)

【賞屋流程】

全案採預約制，敬請賞屋前來電，或至官網預約登記

【基本資料】

建案名稱｜新光人壽總統傑仕堡

連絡電話｜02 2392 5888

基地位置｜台北市中正區重慶南路三段35～45號

基地面積｜1,455坪

產品規劃｜60-70坪

投資建設｜新光人壽保險股份有限公司

接待會館｜台北市中正區重慶南路三段43號17樓

建築代銷｜新聯陽機構-新聯祥廣告

使照號碼｜110使字第0109號

經 紀 人｜朱家宏（99）桃縣字第00342號