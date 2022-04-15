近來校園群聚頻傳，因兒童無疫苗防護，不少家長憂心自己的孩子身處染疫風險，希望能儘速推動兒童施打疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP)召集人李秉穎表示，在新冠肺炎爆發初期，國際間皆觀察到新冠病毒株在兒童體內活動力較低的現象，因此有些專家、學者認為，病毒對兒童相對來說威脅較低，不需要施打疫苗。

但當美國開始放寬防疫政策，造成大規模社區感染後，兒童確診個案數也逐漸增加，至今年3月21日為止，美國染疫兒童佔總病例數19%，並有962例死亡通報，致死率約為0.01%，意即萬分之一。雖與未施打新冠肺炎疫苗的成年人致死率2.3%相比，確實比較低，但李秉穎強調：「低不代表沒有。」

●兒童染疫問題多 然而現仍無兒童可用疫苗

以台灣現在統計的數據來看，國內兒童及青少年病例共計1604例，平均分散在各年齡層，無重症、無死亡，但當病例數大幅提升時又如何呢？且因兒童無生活自給能力，染疫需家長照顧，另外，停校、停課後，後續課程如何銜接？這些問題都有可能帶來更大的社會成本，因此李秉穎呼籲，中央政府未來在擬定防疫政策時，勢必得將這些因素列入考量、從長計議。

然而李秉穎坦言，現階段對於5-11歲的兒童，並無通過緊急授權使用的新冠疫苗，ACIP目前僅能先沙盤推演，需等到有疫苗可用時再視當時疫情情況滾動式調整。

●小孩打疫苗會不會有不良反應？ 李秉穎：利大於弊

針對部分家長對疫苗可能產生的嚴重不良反應產生之疑慮，李秉穎回應，依已知數據來看，兒童染疫致死率約為萬分之一，而施打疫苗產生嚴重不良反應機率則約為百萬分之十以下，包含過敏性休克及心肌炎，但事實上這兩種嚴重不良反應的死亡率皆趨近於零，因此李秉穎認為，「打疫苗仍是利大於弊」。

●停課標準需以確診個案為核心 恢復時機不定

針對校園因應新冠肺炎暫停實體課程實施的標準，教育部廖興國主任秘書今也特此說明，停課標準會以確診個案為核心，依其活動足跡的密度進行疫調，再決定暫停實體課程的範圍、期限及恢復時機。