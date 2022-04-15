本季NBA季後賽4/17正式展開，第一輪系列賽依種子排名第1對上第8、第2對上第7、第3對上第6及第4對上第5，這樣的對戰組合在運彩投注上有什麼可以留意的呢！今天就來跟大家談一談。

NBA季後賽 第一輪高種子球隊獲勝機會高

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

近2年NBA正式進入季後賽前，例行賽東、西區排名7至10名的球隊都會各自先進行所謂的「附加賽」(Play-in tournament)以決定出各區第7及第8種子，各區例行賽第7名和第8名球隊先進行1場附加賽，勝者直接為第7種子；第9名和第10名也打1場附加賽，勝隊再與7、8名對戰的敗隊進行1場附加賽，勝的一方取得第8種子，接著正式進入各區季後賽第一輪7戰4勝制的系列賽，由種子排名第1對上第8、第2對上第7、第3對上第6及第4對上第5，這樣的對戰組合在運彩投注上有以下2個重點。

近2年來NBA季後賽的賽制。(台灣運彩提供)

NBA季後賽的賽制。(台灣運彩提供)

首先就是高種子球隊勝出的比例高。從近三個球季季後賽第一輪24個系列賽的比賽結果就有高達22個是由高種子球隊勝出，比例高達91.7％，剩下的2個即使是由低種子勝出，也都是實力較為接近的第5勝出第4種子。其次就是東區強弱更為懸殊，高種子球隊系列賽戰績多數為4比0或4比1，特別是第1對第8、第2對第7以及第3對第6，3年內9個系列賽全部都是4比0(4個)以及4比1(5個)。

NBA近三個球季季後賽第一輪統計結果。(台灣運彩提供)

NBA季後賽第一輪的系列賽是由高種子球隊對上低種子球隊，這樣強弱較為懸殊的對戰，大家在投注運彩「讓分」、「不讓分」及「系列賽正確結果」時可以參考，有助於提高投注中獎的機會。