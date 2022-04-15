家家有本難念的經，許多人家庭背景超乎想像複雜。一名患有憂鬱症的補習班老師因為身體不舒服，吃安眠藥後呈現昏迷狀態，補習班因此打電話聯絡警局，沒想到媽媽接獲通知，竟直接申報失蹤人口，讓她崩潰不已，原因曝光後讓網友氣得大罵媽媽簡直沒良心。

這名補習班英文老師在《Dcard》PO文，表示自己2歲時，父母就因賭博離異，姊姊受到外婆疼愛，因此並未吃苦，一路金援到博士，但自己不但被家暴，高一時就被遺棄自己獨居，手機還被欠債的爸爸給了地下錢莊，因此得了重度憂鬱症，且還得過腦瘤。

原PO說，近日因為身體相當不舒服，吃了安眠藥後昏睡，補習班主任因為知道她的背景，擔心出意外，因此聯絡警察，希望藉由警察通知家人後，確認安危。

沒想到隔天凌晨5點多，接到員警電話，被告知自己已經被申報失蹤人口，一問之下申報人竟然就是媽媽，但自己根本沒接到媽媽任何來電與訊息。她對姊姊大吐苦水，但姊姊非常冷淡，只說「又沒人知道你住哪，好了沒是掰掰」，就掛斷電話，讓她崩潰不已，沒想到世界上有家人可以冷血到這種程度，實在嘆為觀止，只好PO文抒發心情。

不少網友看到後也傻眼抱不平：「緊急聯絡人不要再填這些二哈了」、「媽媽是爛人，姐姐更爛」、「一家只有你是正常人」、「這種家人不要也罷」、「我也是原生家庭得不到溫暖的，希望我們可以聊聊」、「是不是貪你保險金啊，可怕」，還有警察出面回應，表示原PO可以申請保護令，相對人就沒辦法擅自申報失蹤人口。