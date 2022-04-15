宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈已有15人確診，縣府昨天深夜緊急發布通知，呼籲4月9日晚間6時，曾至「晶園會館」參加婚宴且還未做過PCR核酸檢測的民眾，立即返家隔離。
宜蘭縣衛生局昨天發布新聞稿表示，宜蘭縣昨天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，其中2例已在13日公布，同時，縣府先行公布2例未有案號的個案，實際新增為15例。
縣府指出，新增15例中羅東「晶園會館」喜宴案占9例，包含案29823、案30150、案30151、案30439、案30440、案30442、案30693和案30694，其中一名是大洲派出所員警，另有一名尚未立案號的成功派出所員警不幸確診，這9例個案CT值介於12.6到15.2之間。
除警察確診外，縣府表示，還有1名消防員確診，但與羅東喜宴案無關，縣府也立即啟動相關應變措施，目前這名消防員尚未列案號，衛生局正在進行相關疫調。
「晶園會館」喜宴傳播鏈累計已有15人染疫，衛生局昨天晚間10時許發布緊急通知，呼籲4月9日晚間6時，曾至「晶園會館」（宜蘭縣羅東鎮中山路2段48號）參加婚宴的民眾，且還未曾做過PCR檢測，請主動與當地衛生所聯繫，並立即返家隔離。
衛生局指出，返家過程中請配戴醫用口罩，並以自行開車、騎車或步行等方式儘速返回隔離地點，且不可搭乘大眾運輸工具。住家以1人1室為原則，後續將由衛生所協助聯絡安排採檢。（編輯：楊昭彥）1110415
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。