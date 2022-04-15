停車遭開單暴怒 男嗆收費員搶錢「10塊也是錢」險追撞上（取自臉書「黑色豪門企業」）

為了10元停車費大翻臉！1名男子日前準備從停車格開車離開，卻遭收費員開單，他上前理論稱對方明知他在車內，卻毫無提醒直接開單，怒罵「這樣強迫中獎了嘛」、「你是不是搶錢，10塊也是錢啊」，收費員最後不予理會直接騎車離開，男子還開車追上前罵「給我下來」，囂張態度全被拍下。

臉書「黑色豪門企業」曝光影片，該名收費員騎到男子轎車旁開完單準備離開，男子竟怒氣沖沖地下車理論，他說自己正在車內準備開走，嗆收費員「你怎麼開單咧！」還說一般都是先敲車窗問車主是否要走了，但該收費員沒有問過就直接開單，男子再罵「你怎麼可以這樣，這樣強迫中獎了嘛」。

男子不滿收費員看到他在車內，卻沒有先詢問他就直接開單，收費員則解釋只要停在車格內就必須收費，男子仍不滿地怒罵「你這什麼意思，搶錢了嘛」，還不斷鬼打牆說「你是不是搶錢，10塊也是錢啊」，收費員後來直接騎離現場，不理會男子的無理取鬧。

後續男子還開車追上收費員喊「給我下來」，甚至一度左切差點撞上，收費員最後逃走；影片曝光網友紛紛罵男子「人家只是在工作賺錢而已、繳不起就不要開車出門」、「悲哀啦，連幾十塊都花不起」、「希望可以讓他付出10元的倍數金錢」、「不想繳停車費，是不會去停紅線喔」、「看來是要開罰單才能接受」。