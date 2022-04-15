由好多音樂籌備多時，精心舉辦首屆《好多好多唱談祭》，即將16日、17日於松山文創園區一號、四號倉庫正式展開，魏如萱、恐龍的皮、吳獻、Crispy脆樂團、許含光、再加上好友理想混蛋、icyball冰球樂團，更為驚喜的是，此次專場不僅是單一歌手獨秀演出，還加碼獨家限定成了「1+1唱談組合」，金曲歌后魏如萱各自邀來李權哲、張震嶽跨刀合作等，精彩可期。

歌手們近期進入最後彩排階段，魏如萱則逗趣在社群分享了花絮，她自嘲與張震嶽是兩位早起的爸媽，再送完孩子上學後才相約練團，相較於樂迷們充滿期待，這次卻苦了歌后腦中記憶，由於與嘉賓合作演出的歌曲在分段、歌詞上都需要時間消化，讓魏如萱直呼：「很緊張！因爲歌很多很怕會忘詞，但是我真的背不起來，所以他們會幫我準備提詞的部分。」更直接跪在辦公室外向陳建騏求饒需要提詞機上陣。

至於彩排互動過程，魏如萱形容，「與張震嶽練團時都在聊小孩的事情，我們很喜歡聊天，聊到很像在錄podcast，從練團開始到現在一直在聊小孩的事」，至於李權哲，她笑說：「很可愛啊，我跟李權哲差15歲，希望站在他旁邊的時候看起來不要差太多，他就是一個很有趣的人。」