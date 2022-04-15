低胸正妹賣木瓜牛乳 一彎腰全場暴動 本人身分曝光

男客人瞬間都愛喝「木瓜牛乳」了！有民眾近日在中部不少市集發現1名爆乳正妹穿低胸緊身衣賣木瓜牛乳，正妹胸前還有吸睛刺青，倒果汁時展現性感乳溝，讓男顧客爭相拍照，而她本人與Instagram都被神出，她名叫「邵薇」網路上有近10萬名粉絲，最近PO文說「上班打卡，趕快來找我買西瓜汁」。

臉書「爆廢公社」日前有網友分享，在某個地方市集上有名身穿爆乳低胸緊身上衣的女子在擺攤賣木瓜牛奶，白皙肌膚、氣質臉蛋和火辣穿著吸引不少民眾爭相拍照、購買果汁，女子左胸前至鎖骨之間還有明顯刺青、相當吸睛，彎腰倒果汁時還能清楚見到豐滿上圍，讓男顧客大流鼻血，影片在臉書瘋傳。

爆乳正妹本人與Instagram都被神出，她名叫「邵薇」網路上有近10萬名粉絲，最近PO文說「上班打卡，趕快來找我買西瓜汁」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

而女子本人也現身留言處，她名叫「邵薇」，留言笑說「今天在北斗，後天在清水，17號在大甲順天路」順便幫攤位宣傳，而她的Instagram也被網友神出，IG上有9萬多名粉絲，最近1篇貼文就是與果汁攤合照，發文說「上班打卡，趕快來找我買西瓜汁、燒酒螺、雞腳凍」，其他貼文也會放送養眼辣照。

其他網友紛紛留言「我也要一杯『現擠』木瓜牛奶」、「原本我是都不喝木瓜牛奶的人，這一瞬間我都不挑食了」、「本草綱目有紀載喝木瓜牛奶有益身體健康」、「今晚，我想來點地瓜球配木瓜牛奶」、「現榨的最好喝」、「難怪特別愛喝木瓜牛奶」、「用看的就知道一定好喝」。