🔴 Moment of target of the largest Russian warship named Moskva with the R-360 Neptune anti-ship missile in the Black Sea



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俄烏雙方正組織一場大規模戰役前，突然傳來俄海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號(Moskva) 飛彈巡洋艦可能遭擊沉的消息。烏克蘭支持者為此歡聲雷動，雖事後發現莫斯科號尚未沉沒，但素有俄羅斯皇冠上寶石之稱的莫斯科號遭擊毀，對於俄方即將來臨的戰事卻是極不祥的預兆。更湊巧的是，烏克蘭前幾天剛出版的郵票正是以痛罵象徵俄軍的莫斯科號為主題，烏總統澤倫斯基面帶微笑地展示這組郵票的照片隨即在網上瘋傳，許多人認為，這套郵票簡直是俄烏戰事的神奇預言。

俄軍在撤離基輔後將部隊轉移至烏克蘭東部戰場，準備在烏東頓涅茲克與烏克蘭軍進行一場大規模決戰。就隨時可能開戰的前夕，不料卻傳出俄海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號遭擊沉，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在社交媒體上發文稱：俄黑海艦隊旗艦莫斯科號已被烏軍以海王星反艦飛彈擊沉。他還說，莫斯科號沉沒是一個重大的軍事事件，是二戰以來俄羅斯艦隊遭遇的最大失敗，也是1945年以來世界上沉沒的最大噸位的軍艦。軍艦的名字更具象徵意義，這是對俄羅斯一記響亮的耳光。

在擊毀俄海軍旗艦後， 烏克蘭總統澤倫斯基立即透過社交媒體讚揚烏軍的戰果，同時轉發一張他在2天前為發行蛇島勇士郵票所拍攝的照片。（圖／烏克蘭國防部）

烏克蘭奧德薩州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）亦對《路透》表示，烏軍發射2枚陸基反艦飛彈海王星，全部命中莫斯科號飛彈巡洋艦，造成艦身嚴重受創，已完全喪失戰力。克蘭武裝部隊南部地區指揮部發言人納紮羅夫（Vladislav Nazarov）稱，莫斯科號遭到飛彈攻擊後嚴重受損，艦身著火、艦體傾覆，並開始下沉。俄羅斯國防部則表示，莫斯科號因火災引發彈藥爆炸，雖嚴重損毀，但船員已全部撤離。

俄媒指出，莫斯科號自2月以來一直在黑海烏克蘭海岸巡弋，俄烏戰爭爆發後，傳出北約有個秘密小組在烏克蘭敖德薩追蹤黑海上的俄羅斯艦艇。歐洲媒體說，這次莫斯科號被擊中，就是該小組為海王星反艦飛彈導引而獲得的戰果。

中文網上流傳一段視頻訊顯示一艘船隻發生爆炸燃燒冒出濃煙，聲稱是莫斯科號遭炸毀的現場。經查核這段視頻是2019年1月的2艘坦尚尼亞貨輪在赤海峽起火燃燒的畫面。（圖／微博截圖）

此外，中文網上流傳一段視頻訊顯示一艘船隻發生爆炸燃燒冒出濃煙，聲稱是莫斯科號遭炸毀的現場，經查核這段視頻是2019年1月的2艘坦尚尼亞貨輪在赤海峽起火燃燒的畫面，與莫斯科號無關。

相較於前被烏軍擊沉的奧爾斯克號登陸艦，莫斯科號巡洋艦的損毀對俄海軍更是一場重大災難，反映出俄軍在烏克蘭戰場上面臨愈來愈艱難的困境。因為莫斯科號是俄羅斯黑海艦隊旗艦，它屬於俄海軍光榮級飛彈巡洋艦，該系列巡洋艦在上世紀70年代開始建造，是前蘇聯海軍極具象徵性的軍事資產，艦上有500多名官兵。目前俄海軍有3艘現役的光榮級巡洋艦，都在上世紀80年代服役，莫斯科號是首艦，原名光榮號，另外2艘為烏斯基諾夫元帥號和瓦良格號，分屬北方艦隊和太平洋艦隊。

莫斯科號飛彈巡洋艦是俄羅斯黑海艦隊旗艦，噸位超過萬噸，艦上有500多名官兵。有各種防空、反艦、反潛武器，及近防炮、艦載直升機等。最明顯的特徵是縱向排列在艦艇主體兩側的16管玄武岩反艦飛彈。（圖／俄羅斯國防部）

莫斯科號的滿載排水量超過萬噸，是典型蘇聯式多種強大火力組合而成的主力戰艦，有各種防空、反艦、反潛武器，及近防炮、艦載直升機等。比較明顯的特徵是縱向排列在艦艇主體兩側的16管玄武岩反艦飛彈，此種布局在全世界海軍絕無僅有，已成為俄羅斯海軍獨特形象的一部份。

軍事分析人士認為，旗艦受損對士氣影響極大，這麼一艘火力強大的戰艦被不怎麼先進的2枚亞音速反艦飛彈擊毀，再次顯示俄軍戰力薄弱，該艦落後的艦載戰損控管體系與擁擠龐雜的電子設備等缺點終於在戰場上暴露無遺。該艦雖尚未沉沒，但已嚴重損壞，這樣的巨艦未來是否值得修復都可能是個問題。

烏克蘭發行蛇島勇士郵票上的戰艦是莫斯科號巡洋艦，從光榮級巡洋艦的外型與舷號121能分辨得出來。（圖／推特@jillian_swaine）

莫斯科號遭擊毀的消息被確認後，烏克蘭總統澤倫斯基立即透過社交媒體讚揚烏軍的戰果，同時還轉發一張他在2天前拍攝的照片。該照片是烏克蘭發行的一套新的郵票，郵票圖案是一名持槍的烏克蘭軍人站在海邊，對著海上莫斯科號巡洋艦豎起中指，圖案上還印著2022與烏克蘭的國徽。郵票套冊上的說明表示，這是為紀念蛇島上的烏軍奮勇作戰所製作的郵票，圖中軍人豎起中指並說「俄羅斯軍艦，去你X的！」

目前俄海軍有3艘現役的光榮級巡洋艦，都在上世紀80年代服役，莫斯科號（圖）是首艦，原名光榮號，1996年改為現名。另外2艘為烏斯基諾夫元帥號和瓦良格號，分屬北方艦隊和太平洋艦隊。（圖／@jaydendonofrio）

這套宣傳蛇島烏軍抗擊俄羅斯的郵票發表一天之後，就傳出莫斯科號遭到炸毀的消息，事件的巧合不只更加鼓舞了烏克蘭的士氣，許多網民們為此擊掌歡呼，認為郵票發行時機有如神來之筆，準確地預料到莫斯科號即將遭到毀滅的命運。

俄媒MASHNEWS新聞網引述2名軍方人士稱，莫斯科號擁有強大的防空系統，不太可能被2枚亞音速反艦飛彈命中，不能排除人為失誤造成。網上傳出的消息說，這次對莫斯科號的攻擊是使用土耳其製TB2無人機來干擾並吸引敵方注意力，再以鎖定好目標的海王星反艦飛彈完成精確打擊。軍方消息還說，遭重創的莫斯科號船體已傾斜，停泊在克里米亞的塞瓦斯托波爾港，艦身舷號已被抹除。

郵票套冊上的說明表示，這是為紀念蛇島上的烏軍奮勇作戰所製作的郵票，圖中軍人豎起中指並說「俄羅斯軍艦，去你X的！」（圖／推特 @WyldewoodFores1)

俄黑海艦隊失去莫斯科號後，黑海艦隊戰力大受影響，加上先前被擊沉的登陸艦，真正能作戰的剩下幾艘千噸以下的掃雷艦與護衛艦，不只是對這次俄烏戰爭的士氣影響極大，未來恐怕連先前侵佔的克里米亞形勢都會出現變化。看來俄軍表現拙劣的不只是陸軍與空軍，而是整體軍事建設與訓練都嚴重落後，不只這次戰爭前景愈來愈不看好，未來要挽回其大國形象恐怕會更加困難。