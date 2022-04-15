美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆、民主黨參議員梅南德茲等6名美國參眾議員，14日晚間抵台訪問，15日會見總統蔡英文。政治大學外交系副教授黃奎博表示，由在野黨參議員葛瑞姆率領身兼外交委員會主席的執政黨參議員梅南德茲，安排上有點奇怪，可能想降低爭議。

黃奎博接受香港媒體《中評社》專訪時表示，此次訪團竟然由在野的共和黨參議員葛瑞姆，來率領身兼外交委員會主席的民主黨（執政黨）參議員梅南德茲來台灣，把面子做給在野的共和黨，在安排上有一點奇怪，或許是要降低訪團的爭議。不過，由於梅南德茲比葛瑞姆還晚當上議員，也有可能是讓資深的來帶頭。

黃奎博表示，美國國會議員本來就不定期會訪問台灣。像眾議院議長裴洛西的形象已經很鮮明，訪台不會為她加多少形象分數，所以裴洛西訪台的選舉考量，是相對小的。雖然民主黨參議員梅南德茲與眾議院議長裴洛西，對中國大陸的態度基本上差不多，但梅南德茲以前就訪問過台灣，而裴洛西在份量上還是比較不一樣。

此外，黃奎博也指出，他好奇的是為什麼裴洛西當時會取消訪韓國轉往台灣，是否因為韓國的文在寅政府對中國大陸相對友善？況且文在寅政府也快換了，所以裴洛西乾脆跳過韓國加碼台灣，正好繼續重申她的立場，至於是不是要刺激大陸，就看個人解讀。