地牛翻身！今（15日）3時6分花蓮地區發生芮氏規模4.8地，緊接著3時9分該地區又發生芮氏規模4.0地震，兩起地震最大震度花蓮縣4級。

據中央氣象局最新資訊，15日3時6分發生芮氏規模4.8地震，地震深度5.2公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.4公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣4級。南投、台東2級；台中、嘉義、雲林、彰化、苗栗、台南1級。

15日3時9分發生芮氏規模4.0地震。（圖取自氣象局網頁）

根據中央氣象局最新資訊，15日3時9分發生芮氏規模4.0地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.6公里(位於花蓮縣豐濱鄉)，最大震度花蓮縣4級。

台灣時間凌晨4時8分發生規模3.4地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方33.8 公里、位於宜蘭縣近海，地震深度14.3公里，最大震度為宜蘭、花蓮2級。

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。