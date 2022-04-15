【愛傳媒Jack Dai專欄】想起昨天和老友的對話。

他抱怨兒子被寵壞了、不惜福，說起相較之下，公司裡的勵志青年不但扛家計、背學貸，工作努力的同時還趁夜裡進修。我問，恩恩，這笑連郎真了不起，然後，你該不會拿這笑連郎的故事教訓你兒子，然後還接著說你以前多努力吧？

他愣了一會後說，有啊，我要讓他知道不是每個人都像他這個幸運，家裡能提供這麼好的條件給他，他得更努力啊。

我扁嘴想了想該不該講，想想關係夠熟那……還是說了：「你很會賺錢又不是你兒子的錯。」

他愣了愣回，「誰說是他的錯，但不努力當然是他的錯啊！」

「他不需要這麼努力耶，沒有動機也沒有誘因……別人很優秀、你很會賺錢，又不是你兒子的錯。」

不太記得後面聊了什麼，他沒生氣，果然是老友（自我寬恕語）。我不確定自己的價值觀正確不正確，如果有錯，至少不是他的錯。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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