【愛傳媒蔡詩萍專欄】如果，我們坐下來，台大小巨蛋的對面操場上，一邊望著跑步的人群來來去去，一邊望著似乎紋風不動卻年年迎新生送舊生的巨大建築，我們可以聊些什麼呢？

我望著19歲的你，天啊，你多麼年輕啊！我真想伸手去觸摸你的臉頰，摸摸你濃密的頭髮，人生最惆悵的，是再也碰不著自己的年輕了！

90歲的我，一定很難看吧！雞皮鶴髮，眼角下垂，目光混濁，牙齒鬆脫，對著你講話時，有時語不成句，有時像喃喃自語，有時說著說著，如夢囈，如不知打哪個時空突然回神似的，你一定很忐忑：怎麼，怎麼你就變成這個樣子了呢？

欸，孩子，噢不，我不該稱你為「孩子」的，你並不是類似九十老人面對自己孫子那樣的孩子，你就是「我」，是19歲的「我」，只是，「90歲的我」乍見「19歲的我」，一下子，連我也惶惑於時光的落差，沒法反應過來，還以為我遇見的「是我孫子」呢？呵呵，你不要介意啊，孩子，噢不，「19歲的我」！

你問我，「我會快樂嗎？」我看著你，有點不懂。你轉過頭，望望天空，望望跑步的人群，一個身形很窈窕的女孩，紮著馬尾，快步的，從我們眼前逼近，又快速的，往跑道的另一邊跑去。她還會再回來的，然後，又遠去。

你回頭看我，發現我注意到你在留意她，你靦腆的笑笑：沒辦法啊，你應該了解我啊，是不是！？

我跟著笑了，你也笑了，一老，一少，同時間在笑，從我們面前跑過去的人，一定把我們當成祖孫倆，搞不好還會稱讚你，「看哪那孫子多孝順啊！」

其實，我也不太能回答你，「關於你快不快樂」這件事。

如果，我能活到九十歲，那人世間的疑難雜症，我大概都見過了，也都無所謂了，畢竟，它們顯然沒有打倒我，是吧！所以，我若告訴你，「你的人生是快樂的」，那會不會反倒害了你呢！？

讓你以後碰到很多的痛苦時，你會抱怨：怎麼「90歲的你」會欺騙「19歲的你」呢？但我何曾「是要騙你」呢！

90歲的我，酸甜苦辣都嘗過了，我當然不覺得有什麼難得倒我，可是，你才十九歲啊，我能說「啊愛情太苦不要吧！」「人性太壞關門獨居吧」「理想會摔跤還是現實一點吧！」

我能這樣說嗎？

90歲的我，忍心讓19歲的我，就此打消了「繼續往前」的人生奮進的意志嗎？我告訴你，我為何會在九十歲關卡上，回頭來看看十九歲的你，十九歲的自己呢？

生年不滿百，常懷千歲憂。一個九十老翁，再怎麼老驥伏櫪，也是暮年了！痛飲狂歌空度日，飛揚跋扈為誰雄？年輕時再怎麼失落感，人生都像才翻開幾頁的書，未來還早著呢！

當我翻到自己的人生書本，最後的章節時，我怎能告訴你，還在書的起頭處，張望未來的你，告訴你人生到底怎麼一回事呢！？你以奇怪的眼光看我，好似懂了又好似不解。

我來告訴你一個關於跑馬拉松常見的畫面吧，以後，你會很愛跑馬的（我可以透露這個，非關天機，所以可說。）跑馬跑到21公里轉折點後，每一公里向前推，都是訓練紮實與否，意志力堅強與否的考驗。

每次跑到精疲力竭時，很多往回折返的領先你的跑者，都會喊著：加油加油，補給站就快到了，折返點就快到了。你信了，拚命咬牙往前，但轉個彎才發現，靠，還很長呢，哪裡是就快到了！

但等你往回折返時，跑在你後面的人，咬牙切齒的，望著你，你竟然也就發自內心的喊出來：加油，就快到了，加油！

看吧，這就是人生，我們總是把自己吃過的苦，吞下去，把迎向生命關卡的年輕孩子，當成旭日，必須讓他們燃起東昇的意志。所以，你會忘情的喊著：加油啊，不遠了，就快到了。這算，欺騙嗎？

你會快樂嗎？

我望著19歲的你，90歲的我，一定會擒著淚，在顫巍巍的老臉上，笑著對你說：別怕啊，往前走吧，你會知道什麼是快樂的！不走，你怎麼知道！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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