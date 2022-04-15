【愛傳媒藺奕專欄】當大家忙著比較各家防疫險CP值，同事的骨科醫師朋友不囉嗦直接包牌，算下來總共四千六百八十三元，只要快篩採檢開出「陽」的確診獎項，理賠三十三萬起跳，彩金高達70倍！

三十三萬不過就只是骨科醫師一個月的月薪，人家都還這麼努力，有錢人就是和你不一樣。

朋友跟我說，她瑞士老公三劑BNT打好打滿，結果先在摩洛哥喪失嗅覺味覺中Delta，近期到越南又中Omicron ，兩次就醫都沒被投藥，在家休息自力自強。

上海朋友說因為封城之後菜很難搶，種蔥種地瓜葉太慢了，突發奇想建議政府發防疫包必備金針菇一包：吃進去拉出來洗一洗再吃進去拉出來至少可以撐一周。

大疫時代，捅鼻孔成為全球性的沉浸式體驗，你的快篩陰也可以發NFT。說到捅，過去性行為看起來是愛情動作片，現在全成為恐怖片。但恐怖的地方不只在可能染疫而已。

尤其是四十歲以上男人，根本不是在跟女人做，是在跟自己的持久度硬度次數還有二十歲時最高紀錄這些KPI績效指標多空對作。

你以為女人就容易嗎？ 現在女人也一樣，是在跟男人的初戀、前任、小三、喜歡的女星、女神、點讚的網紅等假想敵做。看似爽爽的情欲，其實都是恐懼。

大疫三年的炒飯，經常在炒完之後陷入一種大型的情緒波動，悔恨和羞辱感如此燙手，別說你沒有。

每個人都有崩潰的時候，如果你是上述的男人，推薦你開口高歌米津玄師名曲《Lemon》第一句…夢…夢…夢ならば⋯⋯（有妹有妹，有妹拿喇叭 …）

你也許會舒服一點。

作者為文學奬得主

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