《大新聞大爆卦》

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，卻被國民黨祕書長黃健庭嫌說民調太弱；國民黨智庫執行長柯志恩則表示，國民黨民調並沒有排除羅智強。前民進黨立委郭正亮表示，羅智強至少有一個很大的貢獻，「讓國民黨民調第一名的人參選」，他此話一出，旁人不禁笑翻。

郭正亮14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，國民黨的民調應該不會只有一家做，如果有正式規則，應該委外，至少有3家民調公司數據平均。民進黨中央自己也有做民調但通常是作為參考，如果有一家的民調太離奇，才會把自己的民調加進來，除以平均。

郭正亮指出，國民黨的年輕人民調不知有無加權，30歲以下的人願意回答的是不是有加分？民進黨是有加分，如果國民黨有考慮到30歲以下的選民，那就會有變數，那一群人會比較明顯地支持羅智強。

郭正亮表示，先讓大家知道做民調的日期，人家就會去鼓吹，因為羅智強的臉書爆發力極大，「相當一家電視台」。如果做民調的日期確定，可能就會有很多人守著電話，但不知道國民黨做民調的日期有無公告周知，讓候選人可以去妥善宣傳，如果是這樣，可能民調會有變數，羅智強和其他競爭者的差距就沒有很大。

郭正亮認為，羅智強至少有一個很大的貢獻，「讓國民黨民調第一名的人參選」；他說，本來不一定是這樣，是要用喬的，現在確定民調第一名的人會是候選人。此話一出，旁人不禁笑翻。