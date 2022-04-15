由美國聯邦參議院外交委員會主席民主黨籍梅南德茲（右三Bob Menendez）等多人組成的參眾議員訪問團，14日搭乘專機於晚間抵達台北松山機場，外交部長吳釗燮（右四）到場接機。（外交部提供）

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham R-SC）於昨(14日)至15日率團訪問台灣。國安高層表示，訪團具有跨黨派、跨參眾兩院、重量資深、重視台灣等4特點，並於今(15日)拜會蔡英文總統。這是美國今年第一個來訪的國會議員團，抵台消息曝光後，引發網友熱議，但其中不少人懷疑是否跟「賣武器」有關。

除葛瑞姆外，訪團尚包括參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

相關消息曝光後，引發網友在相關報導底下熱烈討論，如《LINE TODAY》、《Yahoo新聞》分別有400多則、100多則留言，不少人都直言「來了有比較好？」，並質疑是否又要賣武器？

關於葛瑞姆率領國會聯邦參眾議員訪問團抵達台灣，外交部表示，在烏克蘭情勢嚴峻之際，美國國會籌組此重要參眾議員訪團來台，再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。相信葛瑞姆參議員等美國國會重量級議員們的到訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。