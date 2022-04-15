日本三大連鎖牛丼店「吉野家」、「松屋」、「すき家（Sukiya ）」在台灣展店迅速，其中すき家（SUKIYA）的牛丼更是許多台灣人的愛。但你知道嗎...すき家（SUKIYA）有一項經常被忽略的隱藏美味，被網友譽為「SUKIYA的本體」，究竟是哪一個品項呢？

上班族為何都愛すき家（SUKIYA）？

日本知名連鎖餐廳すき家（SUKIYA）位於《網路溫度計》日式連鎖餐廳網路口碑排行榜第11名，近三個月網路聲量累積2,206筆。

image source：日式連鎖餐廳網路口碑排行榜(分析區間：2022/01/14~2022/04/13）

餐點價格經濟實惠，出餐效率又相當快速，讓すき家（SUKIYA）成為不少上班族趕時間的好選擇，招牌牛丼更是讓人垂涎三尺，深受不少老饕喜愛。

▲すき家（SUKIYA）位於網路溫度計日式連鎖餐廳網路口碑排行榜第11名。

老饕才懂的隱藏美味！鄉民推爆SUKIYA燙青菜

除了主餐之外，すき家（SUKIYA）的副餐——燙青菜也深受粉絲們喜愛，有網友在PTT發文表示很喜歡他們的青菜，，翻找以前的PTT文章也發現很多人覺得青菜超好吃，訊問有沒有在すき家（SUKIYA）工作的鄉民可以透露做法？

貼文曝光後立刻引來眾多內行同好，紛紛讚賞「超清脆，蒜頭也給的很大方」、「蒜頭跟鹽，簡單就很好吃」、「出來賣調理包我先買一箱」、「為了吃青菜而去」。

神人破解調理做法 在家也能還原SUKIYA燙青菜

原PO隨後也更新文章，附上詢問店員料理方式的結果，「用生的空心菜+蔬菜醬」攪拌均勻後再微波。而留言處竟然也出現老饕神人，破解這燙青菜的做法「一米杯水、小匙油、半匙鹽、多一點的蒜，盤子倒扣碗公，中火(700w)微波3~3分半鐘」。想在家吃到すき家（SUKIYA）的人不妨一試，說不定真的可以神還原喔！

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