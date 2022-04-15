你知道路易莎除了有圖書館概念門市外，還有「咖啡行動門市」嗎？近幾年來7-11、全家、星巴克紛紛在各縣市推出特色門市，而身為台灣連鎖咖啡龍頭的路易莎，在2018年也特別斥資百萬打造推出「咖啡行動門市」，希望能打破精品咖啡只存在城市咖啡館的印象。

不只在南投車程出沒 台北信義區、台中勤美也曾造訪

Dcard 美食版網友以「什麼？這是全台唯一路易莎！」為題，發文表示在南投車埕欣賞山景時，赫然發現車埕也有路易莎，而且還是行動咖啡車，表示也太酷了！不過底下就有網友留言說明行動路易莎早已出現，像是在大安森林公園、台北信義區、台中勤美等地也都有網友巧遇過。

甚至有網友趣味回：「有個有刺青的店員很帥」、「唯一一家跑給警察追的路易莎嗎？」、「身為南投人What！南投也有路易莎？」、「這是最開始路易莎的雛型ㄇ」。

從期間限定改開加班車服務

路易莎在2006年創立第一間門市，根據維基百科說明，目前全台門市有508間，已超越星巴克、85度C在台的門市數量，並在2021年9月17日上櫃。透過上報的報導得知，路易莎這台行動咖啡車，是從義大利進口，展開就像隻翱翔天際的黑鷹般，還特別將咖啡機設置在外推高台上，讓民眾可全視角觀賞咖啡烹煮過程。

路易莎原訂在咖啡車程門市開幕前，期間限定行動咖啡車來服務民眾，不過後續則特別加開班車，從3月6日起，每周五、六、日、一，都可以在車埕林班道看到路易莎咖啡車出動！(詳情請至粉絲團確認)

image source：《DailyView網路溫度計》連鎖咖啡網路口碑排行（2022/01/14~2022/04/13）

▲在網路溫度計「連鎖咖啡」口碑排行榜，路易莎排名第二。

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