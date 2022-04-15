在日復一日的忙碌日常中，因為工作與競爭，現代人很難放鬆步調，於是更嚮往能讓人會心一笑的「小確幸」。然而，這樣的幸運要在哪裡找尋呢？想想疲憊時刻摸摸外套，發現自己或好友為你準備的「口袋零食」，彷彿將世界對你的好意，裝在小天地中隨身保存，能讓人瞬間心情亮起，收穫滿滿的幸福感。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，超商就可以買到的「小確幸口袋零食」，在滿貨架的餅乾類零食中，為了明天的自己，或是親愛的家人朋友們準備一些小小的美好，放在小至口袋、大至小包包的角落，讓他們隨時都能將片刻快樂帶著享受吧！

No.1 科學麵

搶眼的藍色外包裝，科學麵是許多人難以忘懷的童年回憶，和同學在福利社爭相搶購，長大後更喜歡在商店隨手帶走一包細細品味。有多種不同的吃法，可以大口咬下品嚐麵香，也可以捏壓成塊或是更細碎的屑屑，都有不同的口感，感受嘴裡「ㄎㄠˊㄎㄠˊ」的脆脆滋味。

一邊品嘗用心製作的麵體，加入科學麵的靈魂「經典胡椒鹽」按喜好調味，喜歡嚐鮮的朋友們絕對別忘記還有超厲害的辣味、雞汁口味，鮮香爽感直上雲霄！

科學麵還有Mini包裝，不僅能隨身放進口袋帶著走，碎麵也以黃金比例調好胡椒鹽調味，每天食用、好吃不沾手，隨時隨地都能享用熟悉的幸福美味，絕對是口袋中不可或缺的寶藏零食。

No.2 金莎巧克力

金莎巧克力以精緻工法的精神製成，打開包裝，會先看到一層榛果碎巧克力裹在薄脆的餅乾上，餅乾剝開後就會看到香甜濃郁的榛果醬包覆著一顆榛果，一口咬下，每一層都是驚喜。

每顆金莎巧克力都是以金色錫箔紙包裝，再貼上貼紙，看起來小巧別緻。除了輕巧的三入裝，還有禮盒包裝，不少人會買來送禮。

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No.3 王子麵

黃色外包裝、頭戴運動帽的小孩圖樣，一看就知道是王子麵，身為乾吃泡麵的始祖，還推出了許多口味，像是海苔、韓國泡菜、香椿等口味，相當特別。

除了零食，大家在火鍋店、滷味攤也常常看到他，王子麵也有推出完全無調味的麵體，適合烹煮後食用，大家可不要搞混囉！

No.4 義美小泡芙

義美小泡芙想必大家也是非常熟悉，非常適合嘴饞時刻、或是拿來充飢。他有非常多種口味，像是巧克力、草莓、牛奶、雞蛋布丁等，每種口味都是經典。

除了常見的塑膠盒包裝，義美小泡芙還推出小包裝，可以隨身帶著走，酥脆外皮包裹著香甜內餡，讓人忍不住一口接著一口，好吃到停不下來！

No.5 奧利奧餅乾

奧利奧餅乾也是許多人的心頭好，尤其是酥脆的餅乾體，也常被人拿來壓碎，用在烘焙上，不論是入餡或是當作塔皮底層。

奧利奧餅乾最正宗的吃法，當然就是先「轉一轉」開餅乾體，再「舔一舔」其中的清爽的香草內餡，最後將餅乾「泡一泡」進牛奶，沒試過的人不妨試試看，別有一番滋味唷～

一說到星太郎點心麵就不能不提他的經典香濃雞汁口味，直接將雞湯美味鎖進少年團中，讓你每口都吃得到香醇濃郁，越吃越涮嘴！

還有小包裝的點心麵，一整串有5小包，不論獨享或分享都好方便。最近推出與大魯閣棒球聯名的日式炒麵新口味，濃郁口感、醬香有微酸的滋味，愛嚐鮮的你一定要試試。

No.7 KitKat

明明源自英國，卻在日本發揚光大、甚至成為名產的KitKat，口味超多，除了基本款牛奶、黑、白巧克力外，還有北海道限定款哈密瓜口味、抹茶、焙茶、草莓起司蛋糕等等，應有盡有。

除了一般size外，還有迷你版，可以隨手放進口袋，想吃就吃，隨時都能療癒心情。

No.8 張君雅小妹妹

「張君雅小妹妹，拎叨欸泡咪一經朱賀阿」是不是相當耳熟呢？張君雅小妹妹除了出泡麵，也推出捏碎麵，除了原味，還有少見的梅子口味。

有趣的是，她的外包裝還是張君雅小妹妹大大的可愛臉龐，就是要你在吃麵之前，先捏捏她的臉。不過她這麼可愛，你怎麼捨得捏下手呢？（笑）

No.9 健達繽紛樂

從經典廣告台詞「等等呢，我在繽紛樂！」，就可以看出他有多受歡迎了，香滑的牛奶巧克力加上層層鬆脆的威化，內層包裹著牛奶及榛果的濃郁綿滑榛果醬，層層豐富的獨特口感，讓人愛不釋口。

繽紛樂一包就有兩份，每一份都獨立包裝，不僅方便攜帶也不沾手，吃一口繽紛樂，快樂心情一次擁有！

No.10 新貴派

超人氣點心新貴派，最經典的就是花生口味了，香氣濃郁，每一口都令人回味，威化餅皮採用「非基改黃豆粉」製作，口感更上一層。

除了花生口味，藍莓、綠茶、乳酸口味深受小資族、學生們的喜愛，小小一片，辦公室午茶、野餐甜點都超適合，就讓新貴派為你的美味應援！

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分析說明：

本篇網路聲量調查由《KEYPO大數據關鍵引擎》分析資料後提供之結果，分析時間範圍為2021年3月29日至2022年3月28日，共1年，調查及分析過程公平公正，且未受任何第三方單位干涉與影響。

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