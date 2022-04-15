《證交所》新光內需收益ETF 5月19日下市 07:382022/04/15 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，由新光投信經理的「新光特選內需收益ETF證券投資信託基金（00742）」受益憑證將自今年5月19日起終止上市。 由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元的終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准。 證交所表示，5月19日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜。 小台積電 富邦科技ETF 4月20日除息 新光內需收益ETF 5／19起下市 #ETF #5月 #19日 #新光投信 #終止上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》2大族群推浪 半導體＆高息ETF穩健抗震 16:292022/04/13 財經 41檔ETF除息秀 聚焦 04:102022/04/13 證券．權證 貝萊德首檔大陸ETF產品 擬第四季推出 18:022022/04/13 財經 《光電股》大立光林恩平：4、5月仍不會好 明年中新廠添柴火 16:402022/04/14 財經 新光內需收益ETF 5/19起下市 18:442022/04/14 財經 《基金》凸顯特色 00876更名「元大全球5G關鍵科技ETF基金」 09:012022/04/14 財經 KPMG安侯建業：5月報稅 三大差異要留意 16:552022/04/14 財經 強化5G特色 00876更名「元大全球5G關鍵科技ETF基金」 19:142022/04/13 財經 股東會旺季到 鎖定雙高ETF 04:102022/04/14 投資理財 大立光：4、5月不會比3月好 04:102022/04/15 財經要聞 合歡山杜鵑花季 4月16日起假日車流管制 04:102022/04/15 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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