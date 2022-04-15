台灣證券交易所表示，由新光投信經理的「新光特選內需收益ETF證券投資信託基金（00742）」受益憑證將自今年5月19日起終止上市。

由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元的終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准。

證交所表示，5月19日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜。