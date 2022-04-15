共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨日（14）晚間率「6大咖」搭乘專機訪台。國安高層表示，訪團將在今日拜會總統蔡英文。對此，陸委會前副主委、中國文化大學社會科學院院長趙建民指出，這次訪問團沒有高層行政官員，等於這些民意代表屬「廣義的民間人士」，這點頗有玄機，可見拜登政府無意刺激大陸，整體政策方向並沒變。

趙建民今日（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，此訪問團應屬慶祝美國的台灣關係法30周年的一部分，但美國前總統川普把台灣當作對付大陸的棋子，所以派來的官員都比較刺激大陸，賣給台灣的武器也都較具攻擊性；反觀拜登，與陸方則是「競合關係」，也就是競爭中帶有合作，敵對領域下降，可見拜登無意與陸衝突。

趙建民分析，拜登上台後明顯，無意刺激大陸的政策非常明顯，才會在與大陸國家主席習近平的視訊會議中，說出「四不一無意」——不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突。

針對此次美國會代表團訪台，趙建民直言，他們幾乎都是國會議員而非行政官員，也就是「廣義的民間人士」，說穿了就是「比較重要的國會議員」罷了，美國並無意刺激大陸，這對台灣坦白說並不有利。