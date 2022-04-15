美國輝瑞藥廠與合作夥伴BioNTech周四（14日）引用數據指出，旗下第三劑新冠疫苗加強劑在5～11歲的健康兒童身上，能產生對抗Omicron變種病毒的顯著保護力。

輝瑞與BioNTech表示，根據接種加強劑的兒童血清分析顯示，他們體內的Omicron中和抗體增加了36倍。

此外，在加強劑注射後，對抗新冠原始病毒株的中和抗體也增加了6倍。這項研究以140位5～11歲的兒童為測試對象。