輝瑞研究顯示 加強劑顯著提升5～11歲兒童抗體 08:042022/04/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國輝瑞藥廠與合作夥伴BioNTech周四（14日）引用數據指出，旗下第三劑新冠疫苗加強劑在5～11歲的健康兒童身上，能產生對抗Omicron變種病毒的顯著保護力。 輝瑞與BioNTech表示，根據接種加強劑的兒童血清分析顯示，他們體內的Omicron中和抗體增加了36倍。 此外，在加強劑注射後，對抗新冠原始病毒株的中和抗體也增加了6倍。這項研究以140位5～11歲的兒童為測試對象。 學生確診破2千人 醫曝兒童染Omicron常見8症狀 日本育兒機構誤把水仙當韭菜 釀12兒童食物中毒 #加強劑 #兒童 #輝瑞 #顯著 #BioNTech 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨醫委會呼籲 陳時中莫輕忽兒童染疫風險 20:112022/04/14 政治 上海確診兒童住院平均天數 從25天降至13天 16:132022/04/13 兩岸 5到11歲兒童疫苗將到手 陳時中：4方談判已近尾聲 11:352022/04/13 生活 生華科新冠藥機制獨特 實驗證實可抗Omicron變異株 18:202022/04/13 財經 5至11歲兒童疫苗 應加速EUA審查 04:102022/04/15 生活新聞 默沙東口服藥今抵台 5千人份訂單全到貨 15:412022/04/13 生活 兒童疫苗有2款 食藥署已在審查輝瑞、莫德納EUA 14:592022/04/13 生活 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 兒童染疫無風險？ 李秉穎示警：這項成本需要列入考量 04:122022/04/15 健康 輕症個案若符合2條件 專家：可考慮提供抗病毒藥物 17:212022/04/13 生活 從兒童心血管看一生 5項指標全中 恐增成年死亡率 08:322022/04/13 健康 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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