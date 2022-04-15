台南仁德日前發生一起街頭私刑事件。一名白牌車司機，疑似在搭載一名酒醉少女時，涉嫌趁機性侵，事後導致對方懷孕，該名司機事後遭到家屬肉搜後查出身分，少女親友日前在街頭上堵人，並將將司機擄走後，要求司機下跪道歉並多人持球棒圍毆，司機全程跪地被要求道歉，痛毆過程中部段求饒，影片被拍攝下來放下網路供眾人瀏覽，目前警方已經介入調查。

根據臉書社團「記者爆料網」上流傳影片顯示，一名白衣金髮男被要求跪在地上，旁邊圍著3名男子，不斷要司機道歉及提出解決方式，稍有不從就持球棒痛打，導致該名司機痛大聲求饒。

私刑畫面曝光！撿屍酒醉少女害懷， 運匠遭球棒隊狂毆下跪求饒。(記者爆料網提供)

但身旁施暴的男子似乎對司機的道歉不領情，即使對方磕頭道歉：「對不起，我錯了，請你原諒我。」並當場承諾要負20萬元賠償，但家屬氣不過，仍時序施暴。

私刑畫面曝光！撿屍酒醉少女害懷， 運匠遭球棒隊狂毆下跪求饒。(記者爆料網提供)

除此之外，家屬也在網路上PO文怒罵該名司機：「正常人不當，要當畜牲，自己做白牌的，趁客人酒醉性侵人家？對方17歲而已。人家現在有小孩了，我看你真的他媽包起來。」

這段影片在網路上引起熱議，有不少網友也認為私刑正義並非正常方式，還是建議家屬能報警尋求法律解決，台南警方掌握影片後，從車牌找出司機身分，並傳喚現場施暴的3名男子到案說明，以釐清性侵及涉及傷害部分刑責。