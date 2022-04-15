受全球新冠疫情與俄烏戰爭的影響，國際小麥、玉米價格上漲，農委會主委陳吉仲提出警告表示，3月玉米到岸價格已來到每公斤10元，估計今年8月將漲到13元左右，玉米一漲，整體飼料也跟著漲，到時豬肉、雞肉等也必須漲。資深媒體人趙少康昨(14日)對此怒嗆，這一年我們可樂、咖啡、珍奶、便當、雞排等萬物皆漲，最近的菜價也很貴，請陳吉仲說說看，我們還能吃什麼？

陳吉仲昨接受網路節目專訪指出，雞蛋、鴨蛋、豬肉、白肉雞價格都在漲，農委會先要確保肥料、種子、農藥、農漁畜產品供應無虞，當量足夠之後，最後才尊重市場機制，政府當然會窮盡一切辦法讓價格不要漲那麼快，例如調降飼料營業稅。他以玉米為例，去年玉米到岸價比前年漲了約4成，3月到岸價格每公斤10元，已經確認至8月時會再漲到13元，玉米一漲，整體飼料也跟著漲，到時豬肉、雞肉等也必須漲。

趙少康在臉書PO文表示，對於陳吉仲預告8月豬雞肉價格勢必漲價，簡直不可思議，既然綜合國內外情勢後已經發現問題，怎麼能坐視這一切發生，不立即擬定因應對策，化解民眾荷包縮水之苦？ 今年初開始的「蛋荒」到現在都沒解決，傳統市場仍然一蛋難求，超市的雞蛋也在歷史高價，陳吉仲「3月解除蛋荒」的支票已經跳票，現在連雞的數量都不夠，未來還要漲價，真是讓民不聊生。

趙少康指出，這一年咖啡、珍奶、便當、雞排等萬物皆漲，最近的菜價也很貴，「請陳吉仲說說看，我們還能吃什麼？在8月豬雞即將漲價下，因為需求轉移，可想見，牛羊價格也不可能平穩，大家的日子要更難過了」。他認為，民進黨執政充滿政治考量，對人民最關心的民生、物價問題卻束手無策，以及官員能力不足導致國內缺肉、缺蛋、農產品滯銷，這樣的政府，還能挺下去？