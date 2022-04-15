台灣房價狂漲，不少年輕人大嘆買不起房。一名女網友表示，3年前在台南看房子，1千萬可以買到一棟透天，隔了一年卻只能買3房，發現房價漲幅驚人後，她與男友就付了訂金購買千萬元的3房的大樓預售屋。貼文引起網友討論，不少人看傻直問，兩人存款僅80萬，怎麼買到千萬預售屋？對此，原PO也分享超狂買法。

一名女網友日前在Dcard上分享，她在3年前回南部工作，當時永康新成屋透天約1千萬，到了前年發現1千萬只能買到三房了，驚人漲幅讓她差點嚇死，也害怕房價未來會越來越高，加上有自己住的需求，因此看到不錯的預售建案，就和男友一起買了。

女網友表示，如今想起來只覺得她與男友很勇敢，因為買千萬房子的時候，兩人身上的存款才不到80萬，家中長輩都忍不住碎念，還說千萬的話再等等，也許能在市區買到新透天，讓他們壓力大到不行，男友還因此而爆瘦，結果現在房價還是狂漲，讓他們很慶幸當初沒有聽長輩的話，有提早買房。

不少網友聽了超有同感，當初買房的時候，原本也遲疑是否要再觀望，但現在想起來真的是好險有買，房價又漲了。不過，也有許多人好奇，原PO與男友的存款僅80萬左右，究竟是怎麼買到千萬房子的？也太勇敢了！

對此，女網友也在留言處解釋說，當初預售屋的訂金是10萬元，頭期款的部分是分期繳的，因為是預售屋的緣故，所以會拆成2.5年來繳，比較辛苦的部分應是後來要月繳4至6萬元的工程款，然後還要交屋款（2成房價扣前面已繳的工程款與訂金）。而她與男友每個月可存7至8萬，加上都住家裡，因此還可負擔，不過未來若要裝潢，恐怕還是需要家人的協助了。