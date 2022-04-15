張惠妹「ASMR世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋一連開唱12場，吸引近13萬粉絲及許多藝人前往朝聖，藝人阿翔和老婆Grace也前往一睹阿妹風采，不過演唱會才進行到一半，夫妻倆就急忙離席回家，也讓外界好奇就竟發生什麼事。

Grace和老公阿翔前天(13日）前往觀賞張惠妹演唱會，曬出許多張照片，只見夫妻倆坐在搖滾特區，雖然帶著口罩，仍可感覺到他們相當沉浸於演唱會的氛圍，她表示這場7年不見的演唱會，現場幾乎座無虛席，全場的情緒都超級投入，也看到很多粉絲穿小可愛和背心來，準備來嗨跳一番，果真嗨到所有人都站起來，忍不住直呼：「耳朵好享受喔」。

不過演唱會才進行到一半，夫妻倆就急忙離場，原來是要趕著回家顧小孩，沒想到回到家發現，3個小孩都睡超熟，無奈表示：「走得超心不甘情不願，耳朵好享受喔！為什麼聽一半就要快閃離席」，更感概：「好難過喔⋯⋯都沒有聽海（聽到心碎的聲音）」。

對此，粉絲紛紛留言：「我也是看這場，第一次看阿妹演唱會～一次看兩場好滿足」、「我也是這一場！！我每一首歌都很熟悉」、「親情真的很偉大，能讓你們捨得在Amei歌聲未歇之前離席」、「聽的超感動、超過癮的、只是不能跳起來」、「竟然有辦法提前離席」、「讓小孩也變成歌迷，以後就可以一起去聽演唱會了」。