《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市 07:582022/04/15 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港自周五（4月15日）到下周一（4月18日）為耶穌受難日與復活節假期，港股休市，下周二恢復交易。 《期貨》三大期指全開高 4月台指期漲33點 《國際金融》盧布持穩80 俄股紅翻黑 #4月 #下周一 #休市 #港股 #周五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》華景電開放信用交易 08:102022/04/14 財經 《港股》長假前陷觀望 恆指走勢平淡 12:092022/04/14 財經 港股恒指早盤小漲0.37％ 餐飲類股大漲 13:222022/04/14 財經 上海封城衝擊 4月進出口恐走弱 04:102022/04/15 全球財經 彰化和美高中深夜緊急公布 4月15日禁止到校採線上教學 04:392022/04/15 生活 《興櫃股》台灣精銳將二次競拍 Q1創高賺半股本 08:522022/04/14 財經 港府宣布從4／21起 逐步放寬社交距離措施 13:172022/04/14 兩岸 期交所 調整三項目保證金 04:102022/04/15 證券．權證 中紀委傳盯上螞蟻 阿里股價跌 04:102022/04/15 全球財經 醫療備戰 輕重症分流收治 居家照護 下周一全台啟動 04:102022/04/15 生活新聞 八卦山4月雪 彰化推桐花小旅行 04:102022/04/14 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。