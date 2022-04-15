辣模Nikki（曾韋綺）在平面界小有名氣，曾經是女團「史派蘿小姐」一員，2010年時三人一起出過寫真集，秀出驚人好身材，目前她雖淡出演藝圈轉當KOL，仍時常在社群上展現精緻美麗的一面，昨（14）日時卻透露自己有多年頑疾纏身，心情不免有些壓抑和疲憊。

Nikki（曾韋綺）早年在出道時被港媒稱「小徐若瑄」，曾和Ann吳思瑋、Mina馬傳欣一起組成團體史派蘿小姐，當時在平面廣告界小有名氣，聯合推出寫真集，火辣程度破表，不過發行後反響並不大，Nikki便轉而經營起自己的生意，在網路品牌擔任品牌總監，時不時在網上分享生活和工作，狀態看起來十分不錯。

昨（14）日她在Instagram曬出美照，配文卻讓網友嚇了一跳，她提到自己長期以來一直在吃自律神經的藥，都不知道吃了幾年，曾經有自行斷藥過，結果全身像觸電一樣發麻，甚至頭暈想吐，去看耳鼻喉科吃藥完全沒用，直到回去找熟識的醫生才知道自己這樣的反應，是一種戒斷症的表現，Nikki形容「就像毒癮發作一樣，沒吃藥全身就會不舒服」，曾經最嚴重時是她當時正在開車，結果開到一半全身發麻嚴重觸電，只能緊急停車跟朋友求救，最後還是朋友將她送回家。

患病多年的Nikki低落表示「自律神經失調不像是憂鬱症會讓人心情低落，就是會讓你不自主的手發抖喘不過氣，這就像長期抗戰你不知道哪一天才能到頭，也不知道發病的原因是什麼」，未知的病因和症狀都讓她不堪其擾，不想讓別人擔心只能自己扛下來，努力讓自己看起來一切正常，只是迷惘的時候想到生死之外的事都是小事，能笑的時候就好好大聲笑，心情就會平靜許多。

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