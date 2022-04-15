臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

中央流行疫情指揮中心昨日（14）公布國內新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入。指揮中心指揮官陳時中直言「現在最怕醫療崩潰，會帶來很大的傷害」，此說法引發大批網友氣憤，有人更痛批：「最大的傷害，莫過於防疫政策不搞好，只想搞選舉！」

陳時中昨日赴新北市政府參與輕症居家照護啟動儀式，陳表示，現在的Omicron病毒和以往有很大不同，現在是傾向傳播力強、輕症多，與過去中重症為主、致死率高不同，所以戰略也要隨病毒變異而轉換。

陳時中指出，去年沒有疫苗和藥物，但今年光第二劑覆蓋率就高達八成，第三劑也有超過五成，藥物也會陸續到位，現在最重要的就是「輕重分流」。陳更坦言：「現在最怕醫療崩潰，就會帶來很大的傷害。」

此說法引發熱議，大批網友湧入《ETtoday分享雲》、《奇摩新聞》留言，單則留言數更達約2000則，紛紛回應：「最大的傷害，莫過於防疫政策不搞好，只想搞選舉！」「擔心？所以你身為指揮官，除了擔心還有什麼用？」「擔心醫療不足。沒有管制境外？」、「每天上班，收音機時不時就一些廣告，XXX議員民調懇請支持，做沒什麼事要選前就會出現」、「邊境管控一直滾動式變動，疫情炸裂才說擔心……到底是？」