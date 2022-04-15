昨天晚上中華職棒持續開戰，統一獅在高雄澄清湖棒球場對決味全龍，此戰統一派出胡智為登板先發，最後他力奪好成績，總計投8局被敲4安打(1轟)僅失1分，有5次三振、1次保送，96球中有63顆好球，目前自責分率3.75，成功獲選單場MVP，賽後統一啦啦隊老婆艾璐特別上台頒獎，兩人還一起熱舞慶祝。

Uni-Lions 胡智為 (Hu Chih-Wei) went 8 solid innings, gave up 1 run and struck out 5. #CPBL pic.twitter.com/tN9u2BDrnE — CPBL STATS - ♥️ #95 ♥️ Kimi (@GOCPBL) April 14, 2022

胡智為昨天為統一先發繳出生涯代表作，8局投球中僅在2局遭味全新洋炮鈦龍敲出陽春炮失1分，此外幾乎處在絕佳狀態。他首局就送上2K，而且第2局失分後隊友立即追平分數提振士氣，左外野手邱智呈敲出二壘安打要回1分。第3局胡智為先送上三振，然後面對味全短打臨危不亂，親自下丘接球傳一壘刺殺對手。

此局統一靠林子豪、潘武雄接連安打再拿1分超前，讓味全先發林子昱相當頭痛。第4局胡智為更製造雙殺解決所有出局數，投完僅花48球。第5、7局他繼續送出三振解決對手，2局敲出全壘打的鈦龍慘遭揮棒落空，完成甜蜜復仇。第8局最後一個出局數他成功製造中外野飛球，隊友穩穩接殺，也順利結束先發任務。

不過味全第9局大爆發，傅于剛接連被吳東融、陳品捷、吉力吉撈．鞏冠敲安失掉1分，接替的劉軒荅又被李凱威轟3分炮，味全狂灌4分，追成5：6，好在緊急叫上守護神陳韻文守住比賽，讓胡智為的勝投順利入袋，最後成功獲選為單場MVP。在頒獎儀式上統一特別派胡智為的啦啦隊老婆艾璐頒獎，讓胡智為直呼好緊張。

但隨後他與老婆開心熱舞慶祝，也感性稱讚對方說：「今天她開車載我來球場，我投完8局但她在上面跳完9局，接下來又要載我回家，我們都一樣很累，辛苦她了。很高興跟老婆在同一個環境工作，相信今天晚上回去會有很多話聊。」艾璐過去是《Rakuten Girls》成員，今年才轉戰統一擔任《Uni Girls》，接下來都會好好為老公加油打氣！