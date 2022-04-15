戴爾集團在台灣首度對外公開全球第一個採用戴爾New Ways of Working的全新辦公空間，展現科技驅動的現代化工作模式；並因應客戶持續增加的數位轉型需求，同時宣布戴爾台灣研發中心大規模成立混合雲解決方案VxRail研發團隊，以及客戶端周邊設備研發團隊，並持續徵才，擴大多元化人才庫。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示：「戴爾科技集團在主要IT基礎架構領域市場均處於龍頭地位。藉由全新New Ways of Working現代化工作模式的發表，不僅展現出戴爾如何透過領先業界的端對端科技解決方案做到員工轉型，更是戴爾長期，特別是在疫情期間，運用自身經驗與解決方案協助客戶數位轉型的最佳體現。」

戴爾科技集團耕耘台灣35載、台灣研發中心成立20年！廖仁祥指出：「透過科技與人才，持續推動人類的進展是戴爾科技集團的企業願景。透過完整的ESG短中長期目標，戴爾科技集團從永續層面思考協助客戶永續營運，引領台灣產業創新轉型。然要推動這些創新，投資與培育人才極為關鍵。」

在過去5個會計年中，戴爾科技集團於研發領域總計投資了200億美元，從邊際、核心資料中心到雲端造就了各項市場領先的技術與解決方案，未來每年亦將挹注45億美元於研發上。而這項投資亦展現在戴爾台灣研發中心的持續擴增與人才培育上。

戴爾台灣研發中心共同董事總經理葉怡亨表示：「台灣科技人才不僅豐沛，其研發能力的深度與廣度，從台灣研發中心成立之初專注的硬體開發、到2008年設立專注於提升產品用戶體驗與工業設計的『台北體驗設計團隊』、到2014年增加軟體研發，直到如今大規模成立『混合雲解決方案』VxRail研發團隊，不僅讓台灣研發中心從硬體、軟體、服務到解決方案，具備完整的端對端科技開發設計能力；現在更為台灣培養未來的雲端整合研發人才。」

台灣戴爾為全球首個採用New Ways of Working混合型工作模式的辦公室，戴爾台灣研發中心共同董事總經理莊育豪強調，對於戴爾科技集團來說，工作新定義並非取決於場所或時間，而是成果的評估。理想的工作模式是以成果與連結協作為優先，戴爾考量不同功能導向的員工所需工具、技術與服務的不同，New Ways of Working以員工為中心，讓選擇權回到員工身上，無論工作以何種方式或在何處完成，他們都有能力推動成果並擁有無限的機會，最終，我們期望建立一個所有人都適用的未來。