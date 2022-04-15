臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭超過一個月，引爆全球物價飆漲與通膨壓力。台灣資訊工業策進會（資策會）資深顧問兼研究總監陳子昂表示，這場戰爭拖愈久對台灣愈不利，戰爭拖過5月1日，台灣經濟將受重創「會很慘」。此說法引熱議，有網友更直言：「哪有慘了？民進黨覺得每天都很棒啊，台灣經濟成長創新高，世界怎麼跟得上台灣！」

陳子昂昨日（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，去年台灣經濟成長率為6.28%，創11年來紀錄，但這數字其實是去年半導體需求大、出口暢旺的緣故，今年電子股都在下跌，美國等外資又在賣台股，今年經濟成長率能否到5%都不知道，甚至連4%都不敢估。

陳子昂直言，台灣經濟成長率能否達到4%恐有變數，第一是最近疫情再起，恐會引發停工危機，一旦停工後續就會發生斷鏈問題；第二是如俄烏戰爭拖過5月1日，台灣經濟就會更慘。

此說法引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》留言：「哪有慘了？民進黨覺得每天都很棒啊，台灣經濟成長創新高，世界怎麼跟得上台灣！」「會很慘？民進黨覺得很好呀！民進黨們再加強洗腦」、「覺青：有美國撐著安啦！」、「不要挑臖大陸 也不要與外國為敵，台灣人過自己的日子就好，很難嗎？」「怕什麼有新台灣奇蹟」。