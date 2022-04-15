PCR確診的旅客，在候機室內等待防疫巴士。（范揚光攝）

台灣自從1月11日針對入境旅客實施落地採檢以來，揪出不少確診者，直接送醫隔離治療。最近卻發生桃園機場救護車嚴重不足，導致PCR陽性的旅客，竟在候機室苦等8小時，恐釀防疫破口。

由於疾管署簽約的救護車數量不足，桃園機場日前更改後送方式，確診旅客集中搭防疫巴士離開，但「必須坐滿20人才發車」的規定，導致許多旅客長時間等待，甚至有人苦等8小時的離譜情形，不僅旅客怨聲載道，機場公司、航空公司都有苦難言。

據了解，某外籍航空班機12日下午4點半降落桃機後，機上6名旅客PCR陽性，隨即被帶往二航廈入境管制區D8候機室，結果這6人一直等到隔天凌晨0點20分，才有巴士載他們前往隔離檢疫所，等待期間沒水、沒食物，也無人聞問，眾人傻眼。

以往落地採檢陽性的旅客，一律從空橋下到機坪，再搭救護車前往專責醫院或隔離檢疫所。後來因救護車不足，加上某些航線陽性率高，改為確診者步行前往D8候機室，湊滿至少20人後，由海關、移民署、安檢人員現場查核，再搭巴士離開。

航空公司抱怨，這批確診者在等待後送期間，地勤人員竟被要求監管任務，搞得地勤人心惶惶，深怕遭到感染。

機場內部人士指出，疾管署只跟3家民間救護車業者簽約，數量僅10多輛，近來本土確診暴增，這些救護車跑外面都來不及了，機場公司最後只能提供簽約的巴士給疾管署。

該人士不諱言，疾管署只要出一部分防疫經費，租用機場現有的防疫計程車隊專職後送，問題就可迎刃而解。