指揮中心擬讓「社交距離APP」取代實聯制，以利加速疫調，指揮官陳時中昨(14日)提醒，確診者務必上傳資料，否則可依《傳染病防治法》開罰。此消息曝光後，引發網友熱烈討論，有不少人就認為「政府該做的事為何變成民眾的責任？政府甩鍋人民，真是無能」、「我出門不帶手機(或者沒手機)，所以不能用防疫APP，觸犯防疫哪條？」

為了更全面性地使用，指揮中心優化「社交距離APP」功能，包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等部分，「首頁動態畫面」為方便用戶確認APP是否正常運作；「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作APP以取得驗證碼後，由系統上傳其隨機ID及活動區間資料。用戶之APP每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，APP每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知效果。

陳時中強調，目前有傳染病防治法可以要求確診者務必要下載APP並上傳資料，若確診者沒上傳，衛生單位會持續聯絡確診者，「有法可以管，但不希望用到法」，相信民眾會主動配合，在Omicron傳播力這麼大的情況下，對大家都是一件好事。

而陳時中的說法曝光後，有不少網友在《Yahoo新聞》底下熱烈討論，已有近300則留言，有不少人都批「沒有智慧手機的人怎麼罰？如果把智慧手機放在家裡面再出門趴趴走這個APP還有用嗎？」「老人家連手機都不會用，怎麼上傳？」「不是說要共存，那是要罰怎樣的」、「法律沒規定要下載，這都不懂」、「不是說沒警戒等級了？那罰什麼？」「一堆老人家沒在用網路，你這個大神是還在睡覺嗎？」

另外，網友對於使用「社交距離APP」也有不同看法，有人就認為「還是口罩戴好實在」、「弄這些有的沒的，還不如一開始認真篩查努力防疫」、「如果沒開藍芽...又不是每個人必開」、「如果確診者不上傳資料，不是也沒用，為什麼不能直接由官方輸入？」「那出門沒有帶手機是不是一個漏洞」。