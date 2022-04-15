一名網友半夜快篩陽性，通報1922卻慘被踢皮球，後來衛生局要他自行去醫院採檢，收到PCR陽性確診的結果後，1922的關心電話才姍姍來遲，後來他詢問自己的密切接觸者是否該自主隔離？對方卻說「沒被匡列就不用！」讓他很傻眼「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切，甚至是還在馬路上到處跑？」

一名男網友在臉書社團《爆料公社》上發文表示，衛生局與檢疫單位的工作人員真的很辛苦，每天有一堆事情要做，但疫情都已經爆發這麼久，怎麼至今連個完整的SOP都沒有，還是那些負責接電話的人都搞不清楚狀況呢？

男網友半夜發燒，自行快篩陽性。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友透露，半夜發燒覺得怪，立刻快篩，結果是陽性，當下就打到1922專線通報，結果卻被告知要打給附近的衛生所，但半夜衛生所早關了，所以只能忐忑的等到明天了。隔天立刻打去衛生局，結果對方要他自駕去醫院急診篩檢。

男網友表示，在他等待PCR採檢結果的時候，1922才回電詢問「你還好嗎？」讓他覺得效率也太差了，原PO接著主動詢問「我的密切接觸者需要自主隔離嗎？」結果1922卻回覆說，只要沒被匡列就不用，讓他很好奇，有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切，甚至是還在馬路上到處跑？

男網友半夜快篩陽性沒人管，隔天去醫院發現確診了。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友指出，他本身沒有被匡列，也不曾與確診者足跡重疊，就是剛好身體不適而自行快篩陽性，後來PCR也陽性確診。事情發生以後，其實他很焦慮，但是打電話到1922卻被推到衛生局，打給衛生局對方則要他連絡1922，電話轉來轉去，他就像顆皮球一樣被踢來踢去。

貼文引起網友熱議，不少人曾有過類似的經驗，「沒錯！1922推給衛生局，衛生局推給衛生所，好不容易衛生所接電話了又暴怒說是衛生局要管的事」、「打過去不是不通，就是死不接，然後又不讓我們出門自行前往，真的很氣人欸」、「孩子同學確診要被居隔，健康中心三個人打了三通電話來通知我，說已經安排派車去PCR，結果等了一天沒等到，打電話去也打不通，最後發現根本沒派車」。