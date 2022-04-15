「國寶歌王」文夏6日晚間因器官衰竭病逝，享耆壽94歲，他一生對台灣音樂界貢獻極高，2012年獲得金曲獎頒發最佳成就獎，今(15日)家屬為他舉行安息禮拜，採基督教儀式，家屬考慮到疫情關係，不設置靈堂，今上午9時舉行，圈內好友陳昇、洪榮宏將現身送歌王最後一程。

文夏本名王瑞河，曾是最受歡迎的台語歌手，有寶島歌王之稱。他唱紅〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請你也保重〉以及〈彼個小姑娘〉等經典歌曲，曾榮獲文化總會國寶級藝人獎章、金曲獎特別貢獻獎以及台北文化獎特別獎，2017年還以90歲高齡在國父紀念館舉辦個唱，堪稱是台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手。

【LIVE直播】國寶歌王文夏追思告別式 陳昇、洪榮宏淚送最後一程｜2022.04.15

文夏生前積極投身公益，更於2019年7月愛傳承關懷演唱會，特別將他精彩人生故事製作音樂歌舞劇--《Bunk的音樂首部曲-第一次聽見文夏》，希望將生命歷經大風大浪的毅力，鼓勵社會大眾與弱勢社福朋友。而他個性豪爽，和老婆文香鶼鰈情深，曾放話下輩子還要娶文香，更和豬哥亮相約開酒店，與陳昇、洪榮宏等人也有好交情。

林沖稍早現身參加文夏告別式。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

「鑽石歌王」林沖稍早一現身就嘆氣，直言最近難過的事情一個接一個發生，從陳松勇開始一個個過世，還有巴戈，都是他認識、很好的朋友，都走的太可惜了，讓他剛剛在車上都覺得很感慨，非常不喜歡參加這種場面，回憶和文夏相處點滴，早年因為作秀時跟文夏被排一前一後，後來變成好友，近年知道他身體不好住進養老院，林沖自曝去年也一度「差不多了」，幸好上帝救他回來，今天來這裡，會好好替文夏禱告，希望他在那邊能開心的開演唱會，將來有一天他也會在那裡跟文夏碰頭。

余天現身回憶和文夏老師相處經過。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

余天稍早一身黑現身，表示文夏老師算是他的啟蒙老師，回憶過去年輕時看到文夏老師穿得很帥，帶老婆文香出現，讓余天相當羨慕，當時便因此發豪願「以後要當歌星」，後來幸運入行後跟文夏老師結為好友，認識之後覺得對方是很有趣的人，也是容易親近的老前輩，他經常開文夏老師玩笑，說很厲害把學生帶大後娶來當老婆，引來文夏老師反擊：「你不要常常虧我啦！」，但都不會真的發脾氣，也可見文夏老師脾氣之好。