台積電法說會報喜並未刺激股價上漲，周四台積電ADR下跌逾3%。台股今（15日）以17139.34點開出，下跌逾百點，台積電早盤下挫12元，觸及561元，隨後賣壓持續壟罩，跌幅擴大至超過200點。

台股昨（15日）跌56點，收在17245.65點，成交值為2544.11億，三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超4.23億，自營商賣超11.2億，投信買超15.66億，外資及陸資賣超8.69億。

台積電昨天下午召開法說會，今年第一季每股盈餘與毛利率皆創歷史新高，但台積電ADR並未受到激勵，早盤雖一度漲逾2%，但後來股價持續下殺，終場收跌3.14美元（或3.09%）至98.36美元。

周四美股四大指數皆墨，道瓊下跌113.36點（或0.33%）至34451.23點，那斯達克指數挫低292.51點（或2.14%）至13351.08點，標普500指數下跌54點（或1.21%）至4392.59點，費城半導體指數挫低91.09點（或2.92%）至3028.22點。