北京清中大學社會科學學院副院長、國際關係學系教授趙可金15日在《環球時報》撰文指出，美國對中戰略競爭決心顯然已定，即便面臨阿富汗變局、俄烏戰爭等因素，也未顯示調整戰略布局的跡象。美國對中戰略調整背後，有深刻的文化基礎和思想根源。中美關係之所以從經貿領域中的摩擦一步步演變為全面戰略競爭，與中美根深蒂固的文化差異導致的戰略思維錯位有著不可分割的關係。

趙可金表示，美國川普政府上台後，中美關係發生深刻調整。美國逐步改變對中接觸戰略，代之以戰略競爭，確立「全政府對中戰略」。拜登政府繼續將中國明確為「最嚴峻競爭者」，將中美競爭界定為「長期競爭」。今年2月，拜登政府發布印太戰略報告，明確對中戰略競爭路線圖，進一步加強「美國盟伴體系」，包括「五眼聯盟」「四邊機制」「三邊安全夥伴關係」及雙邊軍事同盟。在美國即將出台的「印太經濟架構」中，仍以排除中國大陸為戰略導向，透過加強與印太國家的合作，確保美國在經貿領域領先地位。

趙可金認為，中美在國家治理和全球治理意向上的根本文化差異，在於美國文化認為主要是為了實現「天下為私」；中國文化則是追求「天下為公」。中美文化基因的差異，導致各領域交往總是處於相互誤解的「沉默螺旋」之中。中美元首會晤中達成的重要共識，很難在各個領域執行層貫徹落實，中美行政層面的戰略溝通、經貿談判、二軌對話甚至民間交流，均呈現出因文化差異導致的誤解和誤判現象，如何突破中美文化差異形成的戰略圍牆，成為破解中美戰略競爭困局的關鍵因素。需要妥善處理好以下兩個問題。

一是如何統籌「一體兩翼」的問題，即國內治理與國際治理兩翼。一方面，在涉及核心利益的雙邊關係問題上，中方應堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。另一方面，在涉及全球共同利益問題上，比如反恐、氣候變化、抗疫、阿富汗、俄烏衝突等問題上，不能迴避中美對話與合作。總之，中美應在國際治理上尊重「求同」，在國內治理上尊重「存異」，聚同化異，不斷累積全球治理資本，漸進式推動全球治理變革。

二是如何調適「一球兩制」的問題，即資本主義與社會主義兩制。如何在維護一個地球大家園的基礎上，妥善調適好資本主義與社會主義兩制之間的摩擦和矛盾，也是新時代中美關係的核心問題。要堅持對話，避免對抗，尤其是推動思想界、學術界和社會文化領域的廣泛人文交流和對話，逐步突破因文化差異造成的戰略隔閡。

趙可金強調，面向未來，中美應避免相互為敵、對抗衝突的道路。正確的做法是分別努力探索一條適合各自文化基因的發展道路，不斷改革、不斷優化、不斷升級，推動人類利益共同體、命運共同體的建設和發展，建立相互尊重、和平共處、合作共贏的新型國際關係。