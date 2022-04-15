根據CB Insights公布的《State of Venture》報告中指出，亞洲區在2021年的募資案件數更以12,485件、佔比36%的成績首度超越美國市場，亞洲市場已經成了孕育新創的搖籃，為培育與強化台灣在地新創的發展量能，台灣微軟宣布與經濟部中小企業處、國立中山大學南區促進產業發展研究中心（中山產發中心）共同合作，推動「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」，並積極招募在地新創團隊，以期能發揮微軟在雲端產業的優勢與資源，協助帶動南台灣創新創業的產業活力。

2022「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」，微軟將提供合作新創團隊最高達新台幣300萬的Azure雲端額度及資源，特別邀請台灣微軟內部及知名產業權威及創投菁英，包含YouTube共同創辦人陳士駿、Unlock Venture Partners創始合夥人Andy Liu、雲端人資平台MAYO創辦人簡士評……等組成微軟新創導師團，串連創業團隊與業界的導師們，新創團隊將有機會針對創新應用、商業成長、領導管理、行銷溝通等創業心法，與導師進行一對一專業指導與建議，與微軟的客戶建立聯繫、創造未來雙贏的成長局面。

除了在地資源的投入，微軟看見了亞洲新創崛起趨勢，於近期發表最新Startups Founders Hub新創平台，提供超過30萬美元的福利，希望藉由平台的打造，讓新創團隊能獲取營運過程中所需的資源與工具，展現出微軟高度重視與積極輔助新創發展的決心。Chief Strategy Microsoft Asia, Jesus Martin提出，打造 Startups Founders Hub新創平台除了提供專業的導師顧問團隊外，也同時規劃參與各種針對新創團隊與獨角獸的計畫，讓新創團隊能提升技術量能，凝聚改變未來世界的潛力。

微軟自2020年宣布將在台設置全球第66座資料中心以來，2022年以「新定向 新台灣 邁向巔峰」計畫，加速雲端創新。台灣微軟總經理孫基康表示：「第三屆微軟新創加速器，宗旨於強化並持續發展在地夥伴的生態系，提供夥伴解決方案並賦能客戶數位轉型，更將奠定微軟未來在台資料中心之發展基礎，台灣創新能量豐沛，『亞灣雲平台微軟新創加速器計畫』可匯聚微軟新創加速器之模式與能量，加上今年Startups Founders Hub及微軟新創導師團，挹注微軟豐富的國際技術與資源予新創團隊，把創意真正轉變為取得獨角獸的門票，帶領台灣新創團隊在亞洲及全球舞台上大放異彩。」

針對「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」，微軟將提供合作新創團隊最高達新台幣300萬的Azure雲端額度及資源，並透過陣容堅強的導師團給予協助，破解新創團隊經營上容易遇到的技術與商務困境，提供廣泛的創業資源與人力；此外，中山產發中心也將和在地產學研量能，提供新創團隊解決方案更好的場域產業實證，藉此激發新創團隊從人才、創意到技術等整體實力的提升，建構完整新商業模式，共同在5G、AIoT的趨勢浪潮下創造更好的機會。