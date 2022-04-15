男星鼓鼓（呂思緯）曾是MP魔幻力量的DJ，是五月天的師弟，他曾擔任地下樂團和張惠妹的鼓手，後來團體解散選擇單飛，2016年推出個人創作專輯《Make It Real 鼓鼓可以唷》，獨特的個人魅力收穫一群死忠粉絲。近日他推出新歌，更預告5月初會在演唱會與粉絲見面，沒想到昨日就在社交平台提到自己確診。

鼓鼓（呂思緯）4月8日才上傳新歌〈聽到請回答〉，更加碼公布消息5月7號會在高雄舉辦演唱會，但3月底時傳出鼓鼓身邊的舞者確診，鼓鼓遭到疫調中心匡列在家隔離，工作也被迫延期，沒想到昨（14）日他在社交平台上公布自己確診的消息，他寫下：「被匡列之後過了幾天，我也從陰轉陽，進了檢疫所隔離」，過程已經有兩個星期左右，當下的情緒很多，有未知、慌亂、沮喪等，鼓鼓說自己感受到的是更多的愛，他向粉絲喊話：「這麼晚才跟大家說，是想要等我平安了再告訴你們，否則你們也會跟我和我的家人一樣，一顆心懸在空中」。

鼓鼓提到自己是確診後進檢疫所，中間沒有告訴大家確診的消息是怕大家擔心，目前已經康復了，希望大家不用擔心。鼓鼓說自己的症狀是喉嚨痛與咳嗽，復原的過程並不舒服，但好在有家人和朋友的陪伴，而他透露雖然康復，但還是要等兩套PCR過關，加上7天自主健康管理之後才會出門工作，積極迎接之前定下日期的演唱會。

鼓鼓發布限時動態說自己沒事了。（圖／鼓鼓IG）

而鼓鼓的女友大元針對身體狀況做出回應，根據《自由時報》報導，大元經紀公司表示大元說自己「我很好」，健康一切沒有問題，沒有染疫的風險。

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