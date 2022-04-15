鳳山分局南成派出所員警，4月13日19時巡邏行經鳳山區瑞隆東路時，一名機車騎士看到警察立刻迴轉逃逸約400公尺，至華興街時棄車並快速徒步逃離，警方立即下車並阻擋男子去路及盤詰身分，該男子眼神閃爍顧左右而言他的異樣讓警方存疑，男子虛報他人證號被警發現後拒絕透露身分，所長等現場依法將男子帶上警車並帶回派出所查證身分。

男子在警車中，自知逃不過法律制裁，坦承是巫姓男子（54歲），警方查出巫嫌竟是民國91年5月17日發布的殺人通緝犯，而且還是刑事警察局「重要緊急查緝專刊」(俗稱八號分機查捕要犯)92年12月12日發布刊登專刊版號91-07號人勒殺人查緝中大逃犯。

所長林卓材等人將巫嫌帶回所裡偵訊時，所裡8年級年輕警員都投著很驚訝眼光，對於民國91年布的通缉犯真的是首次見到！也不知道甚麼是刑事警察局八號分機發布之重要緊急查緝專案，將巫嫌移送台南地檢署後，所長也說了八號分機的歷史，給學弟妹們上了一門老警察的歷史。