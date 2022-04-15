國內通膨壓力加溫，食材費飆漲，民眾叫苦連天。現在才不過月中，就有網友哀嚎身上只剩下300元，不知如何撐到月底？貼文曝光釣出許多神人現身解答。

一名網友13日在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張超市冷藏蔬菜櫃的照片，崩潰求問「自己身上只剩下300元餐費，該怎麼買能撐到月底？」由於距離4月底還有17天，平均一天只有17元可以使用，預算相當吃緊。

貼文曝光，網友紛紛提供各種省錢買法，像是買即期打折食品，或是去傳統市場趁收攤前撿便宜，其中CP值最高就是泡麵與水餃「美聯社199元水餃200顆，還有101元可以買泡麵」、「網購印尼的炒泡麵，1箱40包才270」；如果要營養一點則是米、麵搭配肉燥「白麵條去買秤斤的量比較多又便宜，50塊可以吃好幾餐，剩下的錢買絞肉煮肉燥」、「全聯四公斤的白米180，去市場買100元肉燥，一餐吃一碗肉燥飯應該可以」。

也有不少熱心的網友提供實質的建議，例如找餐飲工作，不僅有錢賺又有得吃，不然也可以去找提供待用餐的店家，或是趕緊搜尋免費的愛心餐、愛心冰箱；其他還有不少人歪樓留言，「買刮刮樂吧！反正都要餓死」、「300元梭哈金針菇，吃下去的隔天都能回來再吃」、「不用買了，參加大甲媽祖遶境一路上什麼都有的吃」。