雖然各大百貨的母親節檔期都已經開跑，但疫情卻再度大規模爆發，而Global Mall就貼心擴大串聯線上線下，持續升級APP線上購物以及線上下單、到店取貨的全新服務體驗，「環球Online」也線上購物首度搶攻母親節檔期，一次祭出近10種折價券，最高滿5000現折500，還有18日前的線上健康家電展5折起，指定商品滿5000現折500、滿萬現折1100元，同時再推「美食到店取全面折扣、當日快取」線上下單，近1,500項美食提供分店到店取，不限金額領券結帳即享9折優惠，另首度推出「八店DM明星商品線上立即購」，上千品項線上直接下單購買，預計將帶動線上業績成長3倍以上。

Global Mall林口A9的「2202 火鍋。樂活」吃到飽，每周二、四推出內用「四人同行、一人免費」活動。（Global Mall提供）

而Global Mall全台八店因應外帶、外送業績成長，以及分流享美食，20日前集結近150個品牌推出獨享餐或雙人餐「外帶7折起」、「晚鳥八點享8折」優惠，同步祭出低門檻滿額贈，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3000元送200元電子商品禮券，而會員持紙本振興券消費，單筆滿千即可累積1次抽獎機會，除了即將抽出的Gogoro機車，接著還將陸續每周抽出[email protected]新概念健身魔鏡、iPhone13及AirPods3，還有振興券200元、500元超值專區的6折起優惠。