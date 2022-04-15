本土疫情持續狂燒，前台大感染科醫師林氏璧（本名孔祥琪）昨（14日）在《少康戰情室》節目上表示，確診恐破萬，但仍能透過民眾自主意識和加強老人疫苗覆蓋率減災，沒想到卻意外讓主持人趙少康大動肝火。

林氏壁首先以感染率預估台灣高峰期病例數，他以日韓經驗保守估計感染率將達10~20%，但應該不會看到每天新增數十萬例確診，台灣人相較國外依然有防疫意識，若看到確診數指數上升會做出反應，「相信民眾會如同去年五月疫情第一次爆發待在家減少社交，等於加強了NPI（非藥物介入手段），我相信會稍微壓下來（確診數）」

林氏璧也強調「Omicron依然會造成重症，會讓你痛！」，他也坦承，台灣的老年人疫苗注射率不及日韓，「沒打得那麼好」，因此一再呼籲老年人趕快去打疫苗，「基本上現在就是在搶時間」，而一旁的主持人趙少康則怒轟，老人疫苗注射率低「要怪陳時中、中央政府」，他指責中央一再強調注射疫苗死亡數但不幸死亡卻不像韓國有理賠，導致老人家不敢打疫苗，現在老人注射率低，「就是你們一天到晚說疫苗打死人、就是因為年紀大、有病，所以老人才怕嘛！」