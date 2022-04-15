自從新冠病毒2020年爆發以來，韓國抗疫規範首次出現重大鬆綁。韓國政府15日宣布，當地將在18日起幾乎取消所有社交禁令。不過，基於衛生及避免感染，韓國民眾無論在室內或戶外，還是得戴上口罩。

從18日開始，韓國所有餐館、咖啡廳或其它餐飲店取消目前只能開到午夜的限制，也就是說以後想營業到幾點就到幾點。同時，群聚也不再受限於最多僅有10人，喜歡幾個人聚在一起就幾個人。

韓國政府表示，當地疫情在3月中旬到達高峰期，單日確診數暴增超過60萬之後，現在已大幅降至15萬至20萬左右。疫情降溫加上醫療量能舒緩，因此，才會做出社交禁令如此大規模鬆綁的決定。

至於保留需戴口罩的規定，韓國政府也會在4月底之前，密切觀察新冠疫情後市發展，然後再決定是否可以脫罩。簡單來說，就是韓國民眾在室內密閉空間時需佩戴口罩。至於到了染疫風險相對較低的戶外，兩周後再做裁示。

新冠病毒爆發後，韓國於當年3月首次祭出社交禁令，實施對象也先以互動頻繁的宗教活動為主。2021年元月，韓國政府陸續限制群聚人數，以及餐廳營業時間等。

一直到2021年11月，韓國政府當時曾倡議與病毒共存，大幅鬆綁抗疫規定後，沒想到Omicron感染性太強，當地民眾感染病例暴增，才又重新實施較嚴格的社交禁令。