已故湖人傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)在NBA的《最後一舞》於昨天滿6年了，當時柯比在湖人主場面對爵士，以50投22中攻下60分4籃板4助攻，寫下聯盟退休戰最高得分紀錄，最讓人印象深刻的是他的最後一球竟是助攻給克拉克生(Jordan Clarkson)灌籃。而4月14日這天也勾起台灣球迷許多回憶，不少人發文緬懷，台饒歌手FRαNIKE阿法甚至寫了一首歌來向這位傳奇致敬。

On this day in 2016... Kobe Bryant capped off his legendary career with 60 points in his final game. #NBA75 pic.twitter.com/CSzA97R5v8 — NBA History (@NBAHistory) April 13, 2022

柯比2016年在NBA的最後一戰永遠是球迷心中的經典，除了拚盡全力轟下60分，賽後的一句：「Mamba out！」更是留在所有人心中，不幸的是柯比在2020年1月26日於直升機事故中罹難過世，使得我們再也無法看他上場打球，但自那時起「曼巴精神」更深深烙印在人們腦海裡。而台灣知名饒舌歌手FRαNIKE阿法在昨天發布了一首《K.O.B.E.》來緬懷他，並敘述了創作靈感和過程。

Six years since 60 in the Kobe 11. pic.twitter.com/hpSQSiXHU8 — SLAM Kicks (@SLAMKicks) April 13, 2022

阿法在個人YT頻道寫說：「K.O.B.E. 為『Kids Obtained Bryant’s Essence』字母開頭縮寫，即『曼巴傳人』，代表習得他的真傳、並將精神和精髓傳承下去的孩子們。他是千禧世代一大啟發，也是對態度、意志力和自我要求最高指標，現今仍處處可察覺此精神持續啟發地球上的人們，不惜一次次摧殘心智並重建自己，付諸一切只為追求理想中最佳狀態。」(截自FRαNKIE阿法個人YT)

Kobe和女兒雕像(美聯社資料照)

此外阿法找來雲林新銳饒舌歌手Teezy、三峽「絕情少年」Barry Chen合作，讓歌曲更有力度，詞中有不少致敬柯比的段落，如：「他那輕盈的滯空的飛只會上升不墜。不管灰心喪志多少次找到方式再站起來，像是他把手指接回去提升檔次再次埋頭苦幹起來。Feeling like Kobe，This is my city，Grinding在凌晨四點的洛杉磯。」

而整首歌的MV更是用3D場景打造，一開始在大樓上就能看見斗大的柯比Logo，還有紫金配色的8和24號，另外黑曼巴的大蛇元素則不斷出現，黑色蟒蛇不停在場景中圍繞齜牙咧嘴，就像柯比在場上豪不畏懼、死都要拼命打球的堅毅精神。目前歌曲已有2千多次觀看，底下也出現不少人留言，除了稱讚歌曲，也不忘向最偉大的柯比致敬。