台灣本土疫情再創新高，女星徐小可在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確，開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，此舉讓醫師杜承哲反嗆她：「你還不是讓小朋友到處跑」，引起熱議。

徐小可在臉書開直播提出質疑：「為什麼要全校三分之一的人確診才停課？三分之二的人是衰小嗎？」，認為孩子在沒疫苗打的情況下上課，染疫風險很高，對於陳時中回應外界「要跟病毒共存」，讓她難掩怒火嗆聲：「沒打疫苗是要蝦毀共存？你家就沒孩子喔？」更怒斥政府：「可不可以真正把人命當人命」，雖然老公阿Ben在旁緩頰，但仍止不住徐小可怒火，後來雖把直播刪除，但仍發文怒嗆知道要共存，但不是把沒得選的選擇權甩給百姓。

徐小可的言行引發正反兩派爭議，醫師杜承哲在臉書發文，只見他貼上梗圖之外，還截下4月初她在粉絲團貼出的出遊照，接著怒嗆：「4月初每天已經幾百例，你還不是讓小朋友到處跑」、「沒注射不敢去上課，但是敢帶9個小孩趴趴走？」，律師林智群也忍不住嗆聲：「一邊抱怨小孩沒打疫苗很危險，一邊帶小孩去餐廳吃飯，甚至出去玩，這樣就不危險？我支持藝人們聚餐、出遊恢復正常生活，但徐小姐一邊擔心小孩沒打疫苗去上學很危險，卻不擔心小孩沒打疫苗去餐廳吃飯、出去玩很危險」，直言：「就是一個自相矛盾的行為」。

對此，網友也紛紛留言：「很多家長都這樣呀，嘴巴一直抱怨小孩沒疫苗打，卻拼命帶孩子聚餐」、「擔心就要有所做為，不要抹滅防疫團隊兩年多來的努力好嗎」、「她的批評跟她的行為完全背道而馳，怕的話不是就該自己在家煮在家吃，還帶小孩外出群聚」。

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