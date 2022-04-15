今年9月底最大的盛會就在壽山動物園！壽山動物園邀請大小朋友漫步立體空橋感受園區新視野，在充滿食物香氣的溫室咖啡廳與動物來場浪漫約會。14日副市長林欽榮特別前往動物園，登上立體空橋享受林蔭之美、視察入口及親水廣場工程；此外，在當前新冠肺炎嚴竣疫情環境下，林副市長也期勉工程團隊及動物園保育同仁，在趕工過程同時對防疫上須嚴格遵守中央疫情指揮中心相關規定，讓工程進度持續推展，同時持續對動物提供最佳的照護。

副市長林欽榮表示，「新動物園運動要你好看！」，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施完工在即，預計後續將進入機具設備測試階段；此外親自體驗園區內的輕量空橋後，全新的參觀視野令人讚嘆不已，未來遊客將以漫步於樹冠層中的方式感受不同於以往的參觀視野。今日特別至現場向施工團隊致意，感謝團隊為「新動物園運動」所做的努力，在清明連假期間仍施工不間斷，讓工程如期推動；另為降低工程期間對動物們的影響，也謝謝動物園團隊加強動物照養工作以及注意動物健康狀況。

目前友善動物區及黑猩猩區內舍已經完工，黑猩猩的動物棲地及生活空間正加強環境豐富化設施，預計4月底黑猩猩可以歡喜入厝；而黑猩猩原本的巨型鐵籠空間也將銳變為溫室咖啡廳，目前觀光局正積極辦理委外促參招商，未來遊客可以和動物來場浪漫約會，感受新型態的餐飲遊憩體驗。此外，動物園除了新增現場自動售票機外，將首度引入網路購票系統及多元支付方式，讓民眾參觀動物園可以更加便捷。