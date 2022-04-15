國防部12日公布「全民國防手冊」範本，提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災難時緊急應變資訊，內容卻引發不少批評，認為不實用。對此，國民黨副發言人楊植斗指出，手冊中稱空襲後停水要「打給水公司客服」，這7個字讓他直呼荒謬，認為是承平時代的國防部，在冷氣房中會寫出的東西。此說法引熱議，有網友更痛批蔡政府「有夠瞎」。

楊植斗13日在臉書發文表示，這本「全民國防手冊」範本，顯見國防部果然是承平太久，才會在冷氣房寫出這種內容；尤其裡面提到，空襲後停水要「打給水公司客服」，簡直荒謬無比。

楊植斗指出，同樣是國防相關知識手冊，他認為空軍司令部資訊少校參謀官退伍、現任暨南國際大學兵棋課程兼任講師的邱世卿，所撰寫的「平民生存手冊」裡面的一些生存需知，例如空襲時保持嘴巴微張丶逃難時著棉質衣物等，對一般老百姓更有幫助。

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「這政府真的有夠瞎」、「瞎爆了」、「我只能狂笑著」、「有這麼幽默國防部，大家應該開心才是」、「能出這種手冊，國人還奢望啥安全」、「為什麼不考慮如何避戰，而在討論如何存活，不打仗不好嗎？」、「還好沒教大家肚子餓的時候要叫外送」。