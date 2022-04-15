阿嬌（鍾欣潼）2年前和和台灣「醫界王陽明」賴弘國結束14個月的短命婚，如今男方傳出再婚將當爸爸，阿嬌也有了新生活，最近她搬到上海定居，更在實境秀中秀出自己的上海小豪宅，她透露私下愛叫外賣，平時懶得下廚，自嘲：「其實我覺得如果在家裡煮東西，我會選擇煮給我喜歡的人，我才有動力」，言下之意是如果看到她下廚就代表有新歡了。

41歲阿嬌2018年嫁給小她8歲的賴弘國成為台灣媳婦，可惜婚姻維持了一年多就告吹，兩人雖然當時沒對外公開太多主因，但仍引來外界好奇，去年阿嬌上綜藝節目，透露決定和賴弘國結婚是喜歡對方的家庭氛圍，父母都是高知識分子，她是因為男方家庭才愛上這個人，還鬆口離婚時大哭，並表示兩人婚姻後期遇到很多問題導致爭吵，前夫狂踩她底線，還不小心扔毛巾弄到她，才讓她心死決定離婚。

近期，阿嬌為了工作從香港轉往上海居住，10日她難得曬出床照，寫下：「結束一天滿滿噹噹的工作來冒個泡和大家說晚安」，可見她趴在床上低胸露出神秘黑影，原先被說略為發福的臉龐也瘦回盛世美顏，引來網友大讚美翻。

據《香港01》報導，最近阿嬌在節目中公開在上海的單身女子生活，透露平時忙和好朋友聚餐、打麻將、唱卡拉OK，希望藉此能將中文發音學好，還開始交起社會保險，希望之後能在當地買房，還養了一對名叫「哥哥」和「弟弟」的小貓，而原本人生地不熟的阿嬌也開始學用當地的外賣APP，自誇會用它的促銷方案，「每一單差不多可以減7、8元（人民幣）」，學會不少技能搖身變成生活小天才。